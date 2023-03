Custom Line Navetta 33 2023: il cantiere festeggia il varo della ventiseiesima Navetta 33, capolavoro di design ed eleganza made to measure. Questo superyacht dislocante di 33 metri di lunghezza fuori tutto e 7,52 metri di baglio è sceso in mare presso la Ferretti Group Superyacht Yard di Ancona, alla presenza della famiglia armatrice proveniente dall’area AMAS e di tutti i dipendenti Custom Line.

Custom Line Navetta 33 2023: il video del varo

Custom Line Navetta 33 nasce dalla collaborazione fra il Comitato Strategico di Prodotto – che ha curato le linee esterne – e il Dipartimento Engineering di Ferretti Group, i cui architetti e designer si sono occupati del design degli interni, con la consulenza strategica del Custom Line Atelier per l’interior design.

Il design degli interni e degli esterni di questo nuovo superyacht è caratterizzato dall’uso di colori tenui, con tonalità che spaziano dal beige alle diverse nuances del verde. Gli architetti del Custom Line Atelier, insieme al resto del team di commessa nave del cantiere, hanno lavorato a stretto contatto con l’armatore per garantire una completa personalizzazione degli spazi, creando una perfetta armonia tra gli interni e gli esterni.

Caratteristiche di questo superyacht sono gli arredi scelti secondo i desideri dell’armatore, in collaborazione con i più importanti brand di design e l’utilizzo di materiali pregiati ed eleganti, come il marmo Taj Mahal sui toni del beige e il legno laccato. Tutti i dettagli sono stati curati con attenzione per offrire un’esperienza di navigazione indimenticabile, autentica e unica per tutti gli ospiti.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.