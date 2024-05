The Italian Sea Group celebra la vendita della quinta unità dello yacht Admiral 50m.

The Italian Sea Group ha venduto la quinta unità dello yacht Admiral 50 metri, modello C.617, un gioiello della serie semi-custom destinato a solcare le acque del Golfo (UAE). Lo yacht Admiral 50m si distingue per il suo design elegante e senza tempo, che incarna l’eccellenza del made in Italy attraverso forme armoniose, linee pulite e soluzioni funzionali innovative. Questa unità continua a riscuotere un grande successo grazie al suo stile inconfondibile e alla qualità senza compromessi, simboli del marchio.

L’impegno di The Italian Sea Group nella produzione semi-custom si rafforza con ogni nuovo yacht venduto, mantenendo un posizionamento di altissimo livello nel mercato. Il design dello yacht elimina ogni barriera visiva tra gli spazi esterni e interni, creando un flusso elegante e continuo che favorisce un dialogo naturale tra gli ambienti. Questi ultimi sono caratterizzati da grandi volumi e dettagli strutturali che esaltano la vivibilità a bordo. Gli interni dello yacht, sviluppati dal Centro Stile TISG, offrono un’atmosfera ricercata e avvolgente, resa possibile grazie all’uso di materiali pregiati e naturali come legno, pietra e metalli ruvidi.

Una delle caratteristiche distintive di questo modello è la disposizione delle cabine. La zona owner è situata sull’upper deck, offrendo una vista panoramica su tre lati e un accesso diretto a un ponte privato a prua. Le cabine ospiti sono tutte collocate sul ponte principale, dotate di grandi vetrate che permettono una vista immersiva sul mare.

Con una stazza lorda di 499 GT, lo yacht Admiral 50m può ospitare fino a 12 ospiti, con la possibilità nel lower deck di trasformare due locali lounge in cabine aggiuntive, aumentando la flessibilità e il comfort per gli ospiti a bordo.

Fonte The Italian Sea Group

Copyright Image: Sinergon LTD