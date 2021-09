Baglietto Panam: il motor yacht debutta al Cannes Yachting Festival 2021

Il motor yacht Panam perteciperà in preview mondiale al prossimo Cannes Yachting Festival 2021.

Con il Motor Yacht Baglietto Panam di 40m il cantiere nautico riprende e attualizza la tradizione costruttiva di imbarcazioni performanti in alluminio firmate Francesco Paszkowski Design. Anche gli interni sono a firma dello Studio Francesco Paszkowski Design realizzati in collaborazione con Margherita Casprini.

Baglietto Panam: motorizzazione

Disegnato per rispondere ai desideri dell’armatore di realizzare un’imbarcazione dal carattere fortemente sportivo che, sin dal primo impatto, conferisse una sensazione di velocità, il motor yacht Baglietto Panam si caratterizza per la sua spiccata attitudine alla performance garantita dallo scafo in lega di alluminio e da 3 motori MTU V16 2000 e 3 idrogetti KaMeWa che la spingono ad un massimo di 31 nodi ed una comoda velocità di crociera di 25. Inoltre, a questo fine, molti componenti tecnici, come i quattro portelloni di poppa, sono stati previsti in fibra di carbonio per ridurre il peso.

Baglietto Panam: design

Il profilo slanciato, a cuneo e compatto sull’acqua, la poppa potente e la prua verticale conferiscono allo yacht un carattere moderno e dinamico, di grande potenza, esaltato anche dalle ampie finestrature scure dal taglio geometrico.

Privilegiato il contatto con il mare, a cui contribuiscono le ampie vetrate che esaltano la luminosità degli ambienti interni, la superficie trasparente della falchetta a livello del main deck e lungo il perimetro del fly bridge, o ancora la straordinaria vivibilità degli spazi esterni, che includono il beach club ed il grande fly.

Baglietto Panam: interni

Gli interni, in coerenza progettuale con gli esterni, sono in stile contemporaneo, elegante ed accogliente, e prediligono l’utilizzo di pochi materiali in abbinamenti diversi tra loro nei vari ambienti. I legni caldi chiari e in morbide sfumature di grigio e del tortora caratterizzano i pavimenti in rovere sabbiato e le pareti in rovere striato per i rivestimenti verticali mentre dettagli di cuoio e vetro sono utilizzati per i complementi d’arredo quali scaffali, top ed ante armadi. I bagni sono arricchiti dall’ampio uso di onice e marmi scelti in collaborazione con l’Armatore. Superfici laccate in coerenza cromatica per i cielini.

Il layout prevede sul ponte principale un ampio salone separato dall’area pranzo grazie ad una parete “verde”. A prua la cabina dell’armatore a tutta larghezza include cabina armadio e bagno con hammam. Due finestrature elettriche si aprono ai lati per consentire una vista panoramica. All’interno della suite armatoriale anche una ulteriore child room.

Quattro cabine ospiti occupano il ponte inferiore sul quale è ubicata anche la cucina professionale. A prua di questo stesso ponte l’area equipaggio include la cabina del comandante, 2 cabine doppie, lavanderia e dinette. Alle spalle della sala macchine si trova il garage semi allagabile che ospita un tender di 17’ direttamente collegato con la piacevole beach area a poppa, con 3 lati abbattibili a formare 3 terrazze e beach platform trasformer per un comodo ingresso in mare.

La grande enfasi dedicata agli spazi aperti si conferma soprattutto nel fly bridge di 65mq è occupato, a poppa, da una grande piscina custom made con nuoto contro corrente , bancone bar su misura realizzato su progetto dello studio Paszkowski con piano scorrevole ed un’area prendisole supplementare a prua.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social. Vi invitiamo a seguire Quotidianomotori.com su Google News, ma anche su Flipboard, Facebook, Twitter e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.