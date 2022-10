AW LAB Power: le sneaker XoRise+ e Duofoam Max

AW LAB Power: i due brand annunciano una nuova collaborazione per la collezione autunno inverno 2022. AW LAB lancia infatti i modelli must-have del marchio, XoRise+ e Duofoam Max, le sneakers che combinano caratteristiche e stile per accompagnarci dalle prestazioni sportive alle attive quotidiane, dal lavoro e all’aperitivo.

AW LAB Power: Xorise+

Xorise+ 500 GT è la nuova scarpa dalle prestazioni eccellenti per la corsa a media distanza di Power. Queste scarpe ad alte prestazioni, sono progettate per offrirti un’esperienza premium per le tue corse quotidiane. L’intersuola Xorise+ è realizzata in TPE, una mescola di componenti ultraleggeri, che offre sia ammortizzazione, sia il massimo del ritorno di energia, aiutandoti a dare sempre il massimo nella corsa.

La tecnologia Power’s Tunnel System distribuisce in modo uniforme il peso e la suola completamente gommata garantisce la giusta aderenza. Per garantirti la giusta traspirabilità e leggerezza, la tomaia Xorise+ 500 è realizzata in mesh tecnico e la soletta è realizzata con tecnologia AVC di Power.

DuoFoam Max

DuoFoam Max è la nuova scarpa da corsa ad ammortizzazione massima di Power. Queste scarpe ad alte prestazioni sono progettate per offrirti un’esperienza premium per le tue corse quotidiane. Il design meta-rocker di DuoFoam Max ha un’intersuola in EVA ad alta stack e doppia densità che offre il massimo comfort e stabilità, con inserti morbidi DuoFoam nel tallone e nell’avampiede per l’ammortizzazione e la nostra schiuma superficiale standard per un atterraggio stabile.

La suola è dotata di pod Griptron Lite. La tomaia presenta un colletto e una linguetta extra-imbottiti, nonché una rete aerea traspirante e leggera con grafica stampata in 3D aggiunta che sembra veloce mantenendo i piedi comodi durante la corsa.

