Prada Linea Rossa campagna primavera estate 2023 propone un paesaggio irreale che tuttavia riflette la realtà di oggi, enfatizzando l’idea di abbigliamento metropolitano. Il naturale si fonde con l’urbano, il grezzo e l’istintivo con il raffinato e il ragionato.

Negli scatti realizzati e reimmaginati da Norbert Schoerner, l’ambiente urbano si scontra con quello naturale in combinazioni impossibili, scenari paradossali che rimandano all’essenza della vita contemporanea. Il paesaggio del XXI secolo, la natura della città, fa da sfondo a un escursionismo urbano in cui figure solitarie ed intrepide esplorano il territorio metropolitano.

La collezione Linea Rossa trova ispirazione in queste realtà interconnesse, nel movimento naturale e nelle esigenze del corpo, e le traduce in capi progettati in fibre tecnologiche, con cuciture e dettagli delineati come elementi grafici monocromatici in bianco e nero o arancione fluo.

La giustapposizione tra scopo e intento si ritrova anche nei body e nei costumi da bagno proposti in contrasto con capispalla leggeri, adattabili a qualsiasi clima o territorio.

L’abbigliamento, inteso come riparo e protezione, diventa una vera e propria dimora per il corpo. In collaborazione con OMA, Prada esplora ulteriormente questa idea realizzando per il set della campagna Prada Linea Rossa primavera estate 2023 una moderna tenda pensata per il territorio urbano: leggera, geometrica, versatile e strutturata attorno alle classiche linee rosse della collezione.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.