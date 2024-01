MMR Kaizen, nuove mountain bike elettriche leggere e performanti

La nuova gamma di Mountain Bike elettriche MMR Kaizen arriverà sul mercato ad aprile 2024 con prezzi a partire da 5.999 euro.

Arriverà sul mercato in primavera la nuova gamma MMR Kaizen, mountain bike elettriche a pedalata assistita leggere e super performanti. Il telaio, disponibile in tre taglie (S, M, L), è realizzato in carbonio a modulo intermedio a garanzia di leggerezza e resistenza.

Un aspetto interessante di questa nuova e-Mtb di MMR è infatti il peso ridotto. Nella versione 00 (la più avanzata) pesa solo 16,7 kg. Tuttavia, il peso ridotto per una MTB elettrica permette di sfruttare al meglio la potenza del motore, di ottimizzare l’autonomia della batteria e di avere una bicicletta maneggevole. L’escursione sia anteriore che posteriore è di 140 mm. Le MMR sono caratterizzate dal sistema di montaggio universale del deragliatore UDH, passaggio interno dei cavi e protezioni sul tubo obliquo, sui foderi e sulla zona di collegamento tra telaio e forcella.

MMR Kaizen: motore Bosch Performance Line SX

La MMR Kaizen è equipaggiata con il motore Performance Line SX di Bosch, il più sportivo e leggero del marchio tedesco. Eroga infatti 55 Nm di coppia e nonostante non possa competere con i motori più potenti in termini di accelerazione, garantisce un consumo contenuto della batteria. La batteria appunto è da 400 Wh pesa solamente 2 kg e favorisce la maneggevolezza della e-Mtb. Inoltre è montabile anche il range extender (opzionale) da 250 Wh, per aumentare l’autonomia delle uscite. Completa la dotazione il display Bosch Purion 200 per un controllo completo della bici e una visualizzazione chiara delle informazioni.

Sul sito del produttore trovate tutte le caratteristiche dei tre montaggi disponibili.

MMR Kaizen: prezzi e disponibilità

La gamma MMR Kaizen sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati a partire da aprile. Infine questi i prezzi:

MMR Kaizen 00: 9.499 € MMR Kaizen 10: 7.199 € MMR Kaizen 30: 5.999 €

Copyright Image: Sinergon LTD