Yamaha gamma Booster 2023: l’eBike e il ciclomotore elettrico

Yamaha gamma Booster 2023: i due nuovi modelli elettrici per la mobilità urbana sono l’eBike Booster Easy e l’S-pedelec Booster. I due nuovi modelli di Yamaha, alimentati da un’unità motore Yamaha e provvisti di un telaio dal design senza tempo, i nuovi modelli elettrici sono progettati per offrire un modo semplice, piacevole e conveniente per spostarsi a emissioni zero.

I nuovi modelli Yamaha Booster Easy e Booster sembrano praticamente identici e sono tecnicamente molto simili in quanto condividono lo stesso design. La differenza sta nelle loro prestazioni: il Booster Easy è una eBike con velocità massima di 25 km/h con pedalata assistita, mentre il Booster è un S-pedelec o ciclomotore elettrico, destinato ai titolari di patente AM o superiore, che può raggiungere una velocità massima di 45 km/h con pedalata assistita.

Yamaha gamma Booster 2023: design

I modelli Booster sono divertenti da guidare e di facile manutenzione. Sono i successori spirituali degli scooter originali Yamaha ed MBK con grossi pneumatici che hanno giocato un ruolo importante nella vita di migliaia di giovani europei cresciuti negli anni ’80 e ’90. Il design moderno e minimalista presenta un telaio in alluminio pressofuso a vista, ruote a raggi con grossi pneumatici da 20″ x 4″ e una classica configurazione con telaio a U.

Alimentati da un’unità motore Yamaha PW-S2 ultracompatta e leggera che garantisce prestazioni fluide, i nuovi modelli Booster utilizzano una serie di componenti esclusivi come la forcella dotata di cover Yamaha, un parafango anteriore e un faro anteriore Supernova per un look elegante e coordinato. Il portapacchi posteriore offre un ampio spazio per alloggiare il carico ed entrambi i modelli montano di serie selle Royal Orbis regolabile e di un fanale a Led Koso integrato.

Il comfort di guida su strade sconnesse è assicurato da grossi pneumatici di 20″ x 4″ che garantiscono un’aderenza eccellente su diverse superfici stradali.

Prestazioni Yamaha fluide e affidabili

I modelli Booster sono equipaggiati con il più recente motore PWseries S2, che è uno dei più sofisticati della sua categoria. L’unità motore silenziosa è estremamente leggera e compatta, con un peso di soli 2,85 kg. Con una coppia di 75 Nm, la PWseries S2 offre uno dei rapporti coppia/peso più elevati della sua categoria, garantendo al Booster un’accelerazione fluida e naturale.

Oltre a un’ininterrotta erogazione della potenza, questo affidabile design high-tech beneficia di una serie di tecnologie elettroniche all’avanguardia che offrono un’esperienza di guida piacevole e raffinata. La tecnologia a cadenza zero di Yamaha fornisce assistenza immediata non appena viene rilevata la pressione sul pedale e la modalità di assistenza automatica fornisce ulteriore assistenza elettrica quando occorre, ad esempio in salita o con vento contrario, per rendere l’esperienza di guida più facile e piacevole.

I piloti possono anche selezionare la modalità Zero, che disinserisce completamente l’unità motore e utilizza esclusivamente la potenza del pedale, e la modalità Walk Assist, che facilita la spinta del veicolo in situazioni in cui la guida è vietata, ad esempio per l’attraversamento di zone pedonali.

Batteria Yamaha da 36 V con 630 Wh

Entrambi i modelli sono dotati di una batteria da 36 V con capacità di 630 Wh che alimenta l’unità motore PWseries S2 immediatamente e in modo affidabile. L’unità a sgancio rapido è posizionata al centro per un facile accesso e anche per centralizzare la massa in modo da poter manovrare meglio il veicolo. La batteria può essere caricata sia in loco che all’esterno del veicolo, se rimossa.

Il modello Booster Easy ha una velocità massima assistita di 25 km/h in conformità alla legislazione europea sulle eBike. Tuttavia i piloti possono selezionare la modalità Zero per guidare più velocemente in discesa, senza la pedalata assistita. Sono disponibili cinque modalità: +Eco, Eco, STD, High e Auto, che consentono al pilota di selezionare l’impostazione più appropriata in base al tipo di terreno e alle proprie esigenze di autonomia. L’autonomia media è fino a 120 km in modalità +Eco e fino a 60 km in modalità High.

Il modello Booster è classificato come ciclomotore elettrico (L1e) e richiede una patente di guida AM targa e assicurazione adeguata. Il pilota può scegliere le modalità +Eco, Eco, STD, High e Auto in base alle condizioni e come media può raggiungere un’autonomia di 110 km (modalità +Eco) e fino a 50 km (modalità High).

Il modello Booster è dotato di un ampio display TFT a matrice di punti a colori da 2,8″ e un interruttore di controllo separato. Le informazioni visualizzate includono la capacità della batteria, la velocità di guida, la modalità di assistenza, l’autonomia, l’orologio, la distanza percorsa, la cadenza, le calorie bruciate e il tempo. Connettendo lo smartphone tramite Bluetooth, è possibile accedere a una gamma di app per il fitness e la navigazione per migliorare l’esperienza di guida complessiva.

Il modello Booster Easy è dotato di uno schermo LCD da 1,7 pollici. Il design di base presenta pulsanti integrati e informazioni sempre visualizzate, che includono un tachimetro, un indicatore della capacità della batteria e una modalità di assistenza, nonché un contachilometri, un odometro e un indicatore di autonomia selezionabili.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.