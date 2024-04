La CFMoto 450SR S offre un perfetto equilibrio tra estetica, prestazioni elevate e tecnologie avanzate, grazie al suo design aerodinamico e al suo motore potente.

La CFMoto 450SR S è una super sport, dal design aerodinamico, prestazioni mozzafiato e tecnologie all’avanguardia. Partendo dalla solida base della 450SR, questo modello introduce miglioramenti significativi che ne esaltano il carattere e le prestazioni. La 450SR S si distingue per un’estetica ispirata alle competizioni motociclistiche di alto livello.

L’introduzione di un’ala anteriore a forma di pinna di squalo ottimizza il flusso d’aria, migliorando l’aerodinamica. Il forcellone mono-braccio non solo conferisce alla moto un aspetto più aggressivo ma contribuisce anche a un’impressionante stabilità in curva. Lo scarico, discretamente integrato nel design posteriore, completa l’effetto visivo di questa moto.

Al cuore della 450SR S batte un motore bicilindrico da 449 cc, capace di erogare una potenza di 46,9 CV e una coppia massima di 39,3 Nm, garantendo accelerazioni fulminee e una velocità massima di 180 km/h. Il caratteristico albero motore a 270° dona al motore una sonorità e un carattere unici, mentre i doppio alberi di bilanciatura riducono le vibrazioni per una guida più confortevole.

L’introduzione del controllo di trazione TCS assicura tenuta e sicurezza anche sul bagnato o in condizioni di guida difficili. Il telaio in acciaio al cromo-molibdeno, combinato con un sistema sospensivo di alta qualità, offre una guida precisa e reattiva. L’impianto frenante con tecnologia Brembo garantisce una frenata potente e controllabile, indispensabile sia su strada che in pista.

La dotazione tecnologica comprende un display TFT da 5″ con connettività Bluetooth, Trip Computer e diverse modalità di visualizzazione. Grazie alla T-Box integrata, la CFMoto Ride App mantiene il pilota costantemente aggiornato sulla posizione della moto e permette aggiornamenti software senza la necessità di recarsi in concessionaria.

Nonostante le sue prestazioni da super sportiva, la 450SR S non tralascia il comfort e l’agilità. Il peso contenuto e i cerchi in lega leggera a 6 razze da 17” che calzano pneumatici sportivi CST Adreno HS AS5 rispettivamente da 110/70 R17 all’anteriore e 150/60 R17 al posteriore assicurano grande maneggevolezza. La frizione anti-saltellamento e la possibilità di configurare il cambio in modalità “race” elevano ulteriormente l’esperienza di guida.

Disponibile in colorazione Zircon Black al prezzo di 6.690 euro Iva Inclusa Franco Rivenditore, la CFMoto 450SR S è accessibile con patente A2, rendendola una scelta eccellente per chi cerca un’esperienza di guida sportiva senza compromessi.

Fonte CFMoto

Copyright Image: Sinergon LTD