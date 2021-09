SIXS, intimo tecnico per ciclisti e motociclisti da indossare in estate e autunno

Indossa l'intimo giusto anche con il caldo afoso.

L’ultima novità di SIXS si chiama Light BreezyTouch, un tessuto rivoluzionario per leggerezza, capacità di termoregolazione e traspirabilità dal quale nasce una nuova linea dedicata al ciclista, al motociclista e agli sportivi in generale.

Tuttavia si tratta di una linea pensata per la stagione più calda e capace di garantire il massimo del comfort all’atleta sia quando lo sforzo è massimo, sia quando il carico e il dispendio di energie sono un po’ più leggeri. “Tocco di freschezza” (Breezy Touch) è la sensazione che si prova indossando un capo qualsiasi della nuova linea di SIXS.

Inoltre il nuovo tessuto è il 40% più leggero del tessuto Original Carbon Underwear 4 Seasons e il 27% più leggero di quello con il quale era realizzata la precedente linea Light, offrendo il il 20% in più di traspirabilità. Tuttavia, per rendere il tessuto ancora più traspirante ne è stata ottimizzata la composizione, eliminando la Poliammide e aumentando la percentuale di Polipropilene con l’utilizzo di un filo più sottile del 50%.

Leggerissimo e traspirante

I prodotti della nuova linea SIXS Underwear Light BT sono adatti a tutti gli sport praticati in condizioni di temperatura elevata. Infatti, indossati direttamente a contatto con la pelle, da soli o sotto il normale abbigliamento sportivo, questi capi permettono di mantenere l’epidermide sempre asciutta, eliminando l’umidità e la conseguente sensazione di bagnato. Capi adatti soprattutto nelle giornate afose.

Grazie alle sue straordinarie capacità termoregolatrici, alle doti supreme di traspirabilità e alla conseguente capacità di mantenere la pelle sempre asciutta, il nuovo tessuto BreezyTouch eviterà all’atleta di subire repentini cambi di temperatura (dovuti a sudore e tessuto bagnato a contatto con la pelle).

SIXS BreezyTouch Light: prodotti e prezzi

La nuova linea Light BreezyTouch si compone dei seguenti prodotti ed è in vendita sul sito SIXS e presso i rivenditori ai seguenti prezzi (IVA compresa):

SML BT (Smanicato) BLACK CARBON / WHITE CARBON Prezzo € 45,00

TS1L BT (Maglietta maniche corte) BLACK CARBON / WHITE CARBON Prezzo € 55,00

TS2L BT (Maglietta maniche lunghe) BLACK CARBON / WHITE CARBON Prezzo € 65,00

TS3L BT (Maglietta lupetto maniche lunghe) BLACK CARBON / WHITE CARBON Prezzo € 70,00

PNXL BT (Leggings) BLACK CARBON Prezzo € 55,00

STXL BT (Sottotuta integrale) BLACK CARBON € 105,00

STXL R BT (Sottotuta integrale Racing) BLACK CARBON € 110,00

SCXL BT (Calotta sottocasco) BLACK CARBON Prezzo € 16,00

DBXL BT (Sottocasco) BLACK CARBON Prezzo € 20,00

Capi SIXS: me li consigli?

Ne uso due da un mese e sono molto soddisfatto. La maglia smanicata SML BT e la maglia a maniche corte TS1L BT sono due capi eccezionali soprattutto nelle giornate calde in cui svolgono in pieno la loro missione. Li uso sotto la maglia da ciclismo e mi mantengono sempre asciutto e non ho mai la sensazione di essere sudato. Il tessuto, tra l’altro leggerissimo, tanto che sembra una seconda pelle per quanto è sottile, è ottimo poiché mantiene la temperatura costante anche durante le soste. In una parola: insostituibile.

