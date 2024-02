La collezione Steep Tech RMST di The North Face rappresenta un tributo all’innovativo spirito di Scot Schmidt, pioniere del freeski, che ha rivoluzionato l’abbigliamento da sci negli anni ’80.

Più di tre decenni dopo che l’iconico freeskier Scot Schmidt ha ridefinito il mondo dell’abbigliamento da sci con Steep Tech, The North Face rende omaggio a questo pioniere con la sua ultima innovazione: la Collezione Steep Tech RMST. Questa nuova linea non solo celebra l’eredità di Schmidt ma anche la visione futuristica dell’abbigliamento da sci, fondendo insieme passato, presente e futuro in un omaggio vivente al padre del freeski.

Scot Schmidt, noto per aver spinto i limiti dello sci libero a nuove vette, ha iniziato la sua collaborazione con The North Face nel 1983, dando vita ad abbigliamento da sci che ha ridefinito il concetto di prestazioni e stile. La partnership ha prodotto alcune delle innovazioni più significative nel settore, trasformando idee audaci in realtà tangibili attraverso una stretta collaborazione con i designer di The North Face.

La collezione Steep Tech RMST per la primavera estate 2024 è una dimostrazione di forza, leggerezza e velocità, progettata per gli spiriti più avventurieri e per offrire la massima protezione in ogni situazione. Il pezzo di punta, il modello RMST Steep Tech Work Jacket GTX, è un capolavoro di ingegneria e design. Realizzato con tessuto Gore-Tex per garantire impermeabilità completa, il giubbotto presenta un design asimmetrico che richiama i modelli originali di Scot Schmidt, completato da un cappuccio regolabile e rimovibile, cuciture saldate, e una varietà di tasche e cerniere che omaggiano le creazioni Steep Tech originali.

Questa collezione rappresenta un’evoluzione significativa nel mondo dell’abbigliamento da sci, rendendo omaggio a uno degli sportivi più rivoluzionari di tutti i tempi. The North Face continua a spingere i confini dell’innovazione, ispirandosi alle leggende del passato per creare il futuro dell’abbigliamento outdoor. Con Steep Tech RMST, l’eredità di Scot Schmidt vive, offrendo agli appassionati di sci gli strumenti per superare i propri limiti, proprio come ha fatto Schmidt più di trent’anni fa.

Copyright Image: Sinergon LTD