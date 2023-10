Real Madrid x Zegna: il video e le immagini della campagna

Real Madrid x Zegna: Every king needs a tailor è il claim che continua la partnership tra Zegna e Real Madrid, con la quale il brand è il Official Luxury Travelwear Partner delle squadre di calcio e di basket del club sportivo che indosseranno outfit esclusivi realizzati su misura da Zegna per le stagioni 2023-2024.

Real Madrid x Zegna: il video della campagna

Il legame che unisce il club più famoso al mondo e un’icona italiana del luxury menswear dalla riconosciuta tradizione sartoriale, è costruito sulla base dei valori condivisi e di un profondo desiderio di andare oltre limiti e convenzioni per avere un impatto positivo nel mondo. L’eccellenza, intesa come valore etico, accomuna queste due realtà e le ha spinte a creare una sinergia unica.

La collezione, disegnata in esclusiva per il Real Madrid, si arricchisce di nuove proposte che si aggiungono ai classici must have del marchio come la Overshirt Alba e il blouson Ghiaccio in Oasi Cashmere, pantaloni jogger, maglie girocollo e le iconiche sneaker Triple Stitch in una nuova versione.

Il brand mark, simbolo di Zegna, applicato sul taschino sinistro delle giacche in colore foliage, rappresenta l’identità del brand e presente in tutta la collezione, viene amplificato ancora di più con questa collaborazione. L’elemento grafico si compone di un design a doppia striscia, omaggio alla Strada Statale 232 che origina nelle montagne e attraversa l’Oasi Zegna: il parco naturale ad accesso libero nato dall’impegno per la sostenibilità del fondatore, che si estende per oltre 100 km2 nel Nord Italia. La Strada 232 è un simbolo, fonte di ispirazione per Zegna, e si intreccia in tutto ciò che l’azienda ha creato negli ultimi 113 anni inclusa la partnership con Il Real Madrid.

Quando sai dove stai andando, sei pronto a seguire il tuo cammino. Questo il mantra condiviso da Zegna e Real Madrid, e sarà questo stesso principio a guidare le due realtà in un nuovo, appassionante capitolo della loro storia.

I capi made to measure, frutto della collaborazione con il Real Madrid, combinano i valori storici dei due brand con l’estetica contemporanea di Zegna e sono già disponibili nelle boutique selezionate del brand.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED