Zegna sneakers Triple Stitch autunno 2022: nuovi colori e materiali

Zegna sneakers Triple Stitch autunno 2022: in Zegna, ogni strada parte dall’Oasi Zegna. Questa stagione, l’iconica sneaker Triple Stitch grazie al design essenziale e alla sua leggerezza diventa ancora più versatile per essere indossata sempre e ovunque, perfetta in ogni momento.

Creata per adattarsi a qualsiasi outfit e occasione, la sneaker Triple Stitch è must-have del brand, esempio perfetto del progressivo percorso di innovazione ed evoluzione della collezione Luxury Leisurewear per questo autunno inverno 2022 2023.

Per l’autunno 2022 la sneaker Triple Stitch viene proposta in nuovi colori e materiali, dalla ricca texture della pelle granata alla tela leggera fino alla morbidezza del suede. Leisure Shoe dal design senza tempo, la sneaker si contraddistingue per il dettaglio dei tre elastici sul davanti che la rendono comoda come una slip-on e richiamano le cuciture delle giacche sartoriali, un vero e proprio omaggio all’eredità e alla maestria artigianale di Zegna.

La sneaker Triple Stitch è parte integrante della nuova identità di Zegna, in cui tradizione e sartorialità si fondono con innovazione e funzionalità, per venire incontro alle esigenze dell’uomo contemporaneo con un approccio Luxury Leisurewear e un nuovo linguaggio di stile.

La visione del fondatore ha inspirato e definito il percorso di Zegna, lungo la strada che Ermenegildo ha tracciato oltre 110 anni fa sulle Alpi piemontesi. La strada 232 che attraversa l’Oasi Zegna – un territorio naturale di 100 chilometri quadrati che circonda il Lanificio – diventa un elemento grafico distintivo e definisce insieme al logo Zegna la brand identity dove la storia viene espressa dal cognome del suo fondatore.

