La MG Cyberster al Salone di Ginevra 2024: svelati i dettagli

La roadster elettrica MG Cyberster è protagonista in questi giorni a Ginevra: la Casa ha annunciato la potenza, le prestazioni e i colori della carrozzeria.

La MG Cyberster, roadster elettrica già svelata qualche mese fa dalla Casa sino-britannica, è una delle più attese novità del Salone di Ginevra: al fianco del debutto mondiale della MG3 Hybrid+, infatti, MG ha svelato nuovi dettagli sulla due posti, confermando i dati sul motore, le prestazioni e le affascinanti opzioni di colore che saranno offerte a partire dal lancio, in programma a metà anno.

MG Cyberster: tutti i dettagli al Salone di Ginevra

Com’è la MG Cyberster 2024

Dal punto di vista del design, la MG Cyberster ha tutti i crismi di una roadster aggressiva e sportiva: la configurazione a due posti si sposa con dimensioni generose, nello specifico una lunghezza di 4,53 m, una larghezza di 1,91 m e un’altezza di 1,32 m, con un passo di 2,69 m. Gli esterni sono caratterizzati da un frontale basso e affilato e da una silhouette levigata. Particolarmente distintivo è il posteriore, con la coda tronca e i fanali con un’originale forma a freccia.

Gli interni della MG Cyberster allo stesso modo, sono particolarmente ricercati e offrono un equilibrato connubio tra elementi tradizionali e soluzioni moderne. Il volante a tre razze, dotato di paddle, è affiancato da un display curvo, che svolge sia la funzione di quadro strumenti, sia quella del sistema multimediale. Non mancano i tasti fisici, che offrono un tocco di praticità.

Motore e potenza della MG Cyberster

Grazie alla presenza di due motori elettrici e alla trazione integrale, la MG Cyberster sarà l’auto di serie più veloce e potente mai prodotta dall’iconico marchio britannico: avrà una potenza di 544 Cv e una coppia massima di 725 Nm. Dati che si tradurranno in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi.

Ci sarà anche una versione con un solo motore posteriore, in grado comunque di sprigionare a terra 340 Cv, con una coppia di 475 Nm e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi. Numeri da pura sportiva, che però non sono l’unica caratteristica forte di questo modello.

La palette di colori

Il progetto Cyberster, infatti, mette al centro la raffinatezza e l’ampia possibilità di personalizzazione della roadster: al Salone di Ginevra, MG mette in mostra tutte le suggestive vernici e finiture disponibili per la carrozzeria.

La tinta di lancio Dynamic Red sarà affiancata dal New English White, oltre che da due colori metallizzati, il Camden Grey e il Cosmic Silver. Per chi desiderasse un’opzione ancora più premium, ecco l’affascinante Inca Yellow, mentre per la capote in tela della MG Cyberster i colori disponibili saranno il rosso e il nero.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD