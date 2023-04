MG Cyberster debutta al salone dell’auto di Shanghai 2023

MG ha annunciato al Salone dell’Auto di Shanghai 2023 la produzione della MG Cyberster, che avevamo visto più volte negli scorsi mesi durante le fasi di test. Si tratta di un’auto sportiva 100% elettrica ad alte prestazioni che rappresenta un nuovo capitolo nella storia del celebre marchio MG.

La roadster a due posti, pronta a portare la tradizione al passo con i tempi, si contraddistingue per un potente propulsore elettrico e per interni moderni ed equipaggiati con tecnologie all’avanguardia. Carl Gotham, Advanced Design Director del Design Studio della compagnia a Londra, ha dichiarato che l’obiettivo di Cyberster era di creare un design rispettoso del passato del marchio, ma al contempo moderno, in linea con la rapida transizione verso le auto elettriche.

La Cyberster è una roadster completamente nuova, progettata per una nuova generazione di appassionati di auto sportive, che riprende le linee evocative delle roadster che hanno reso glorioso il passato di MG.

Il suo frontale allungato, il muso basso e le superfici sinuose richiamano lo stile delle auto sportive classiche, mentre le nuove caratteristiche come le porte ad apertura verticale e il design posteriore Kammback, aggiungono un tocco di modernità.

MG è pronta a un futuro elettrico e sportivo, e la Cyberster rappresenta il modo perfetto per dare inizio alle celebrazioni del 100° anniversario del marchio.

L’auto sarà lanciata sul mercato nel Regno Unito e in Europa nell’estate del 2024, rappresentando un nuovo punto di svolta nella storia del marchio. Con la Cyberster, MG dimostra ancora una volta la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti e di evolversi nel tempo, continuando a soddisfare i desideri degli appassionati di auto sportive di tutto il mondo.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.