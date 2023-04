Subaru Crosstrek Wilderness, l’off road al Salone di New York

Debutta al Salone di New York la nuova Subaru Crosstrek Wilderness, un allestimento che esalta le caratteristiche off-road del crossover giapponese. La versione Wilderness è dotata di una sola motorizzazione benzina boxer 2.5 aspirata da 182 CV, con cambio automatico Lineartronic Cvt, un radiatore dedicato e rapporto finale accorciato che permette di migliorare la mobilità in fuoristrada e di portare la capacità di traino a 1.590 kg. La trazione Symmetrical All-Wheel Drive è di serie, così come il selettore delle modalità di guida X-Mode, l’Hill Descent Control e l’Active Torque Vectoring.

Subaru Crosstrek Wilderness

Il look estremamente funzionale alla vita in off-road, la Crosstrek Wilderness presenta paraurti modificati e vistose protezioni di plastica, necessarie per muoversi nei percorsi più accidentati senza danneggiare la carrozzeria. Le protezioni inferiori di metallo, i fendinebbia a Led e le pellicole opache antiriflesso sul cofano, oltre al portapacchi su misura con portata di 320 kg, ne aumentano la funzionalità e la versatilità. I miglioramenti al design hanno permesso di migliorare gli angoli di ingresso e di uscita di circa 2 gradi.

All’interno dell’abitacolo, le finiture di tessuto StarTex resistenti all’acqua, con i loghi Wilderness sui poggiatesta e le cuciture color rame, danno un tocco di personalità, mentre l’infotainment verticale Subaru Starlink da 11,6″ è di serie. Il pacchetto opzionale include il tetto panoramico, l’impianto audio Harman Kardon e i sedili elettrici.

L’esperienza di guida off-road

Subaru Crosstrek Wilderness è un’auto destinata a chi cerca un’esperienza di guida estrema e senza limiti, in grado di offrire performance di alto livello sia sulle strade asfaltate che sui terreni più impervi e accidentati. Gli appassionati di fuoristrada potranno apprezzare la versatilità e la funzionalità dell’allestimento Wilderness, mentre gli automobilisti alla ricerca di un’auto dall’aspetto esclusivo e dalla personalità forte troveranno in questo modello una scelta interessante e di grande impatto.

La Subaru Crosstrek Wilderness è un’auto che fa della versatilità e dell’avventura i suoi tratti distintivi, offrendo al contempo un look esclusivo e funzionale alla vita in off-road. L’assetto rialzato di 13 mm consente di portare l’altezza minima da terra a 24 cm, mentre le molle e gli ammortizzatori dedicati assicurano un comportamento adeguato sia sull’asfalto che sui percorsi fuoristrada.

Il rapporto corto consente di migliorare la mobilità in fuoristrada e di portare la capacità di traino a 1.590 kg.

