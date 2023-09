Shoei GT-AIR 3 è un riferimento per tutti i motociclisti del segmento Touring, grazie al suo comfort, il look aggressivo, il design innovativo e le eccezionali caratteristiche di sicurezza. Con il nuovo casco GT-Air 3, preparatevi ad entrare in una nuova dimensione di Touring, con funzioni e prestazioni totalmente migliorate, ma soprattutto conforme alle norme ECE R22/06.

Shoei GT-Air 3 presenta ben 6 colori e 14 varianti grafiche, con un’elegante silhouette aerodinamica sviluppata in galleria del vento e che ospita la tecnologia più all’avanguardia, un’ingegneria di guida silenziosa, una prestazione di ventilazione eccezionale, ed un nuovo sistema Shoei Comlink perfettamente integrato, per rimanere sempre connessi.

Il visierino parasole QSV-2 è stato reso più maneggevole nell’azionamento, con una superficie di protezione maggiorata, minori interferenze di luce ed una precisione ottica certificata DIN EN1836. La visiera CNS-1C, disponibile in 6 tinte diverse, è stata dotata di una posizione aggiuntiva, leggermente aperta, per prevenire l’appannamento e, in caso di necessità, di far fluire maggior aria all’interno.

Le 6 taglie disponibili sono suddivise in 3 differenti misure di calotta esterna (XS-M, L ed XL-XXL) per un confort ed una riduzione delle dimensioni ottimali. Inoltre un nuovo Sistema di Ventilazione superiore, con estrattori e prese d’aria multipli, ingressi comandabili e filtro anti insetti interno, rendono il GT-Air 3 la scelta perfetta per tutti i motociclisti che cercano le massime prestazioni in tutte le condizioni.

