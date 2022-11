Scorpion Covert FX: il nuovo casco integrale

L’originalissimo casco Scorpion Covert FX si evolve in una versione integrale e totalmente nuova. Una evoluzione che non cambia però lo spirito originale di questo bellissimo Street-Fighter. Con il suo design provocatorio e tagliente, Covert FX si rivolge a chi desidera infrangere gli schemi. Il casco ha una calotta realizzata in Ultra-TCT capace di garantire leggerezza e grande capacità di assorbimento degli urti.

Scorpion Covert FX: caratteristiche

La mentoniera è stata aerodinamicamente ottimizzata così da ridurre al minimo qualsiasi la turbolenza per una guida più fluida, silenziosa e stabile.

Le tasche degli altoparlanti integrate semplificano l’installazione del dispositivo Bluetooth, mentre gli interni rivestiti del materiale KwikWick 3, sfoderabile e lavabile oltreché traspirante e termoregolante, permettono alla testa di rimanere sempre fresca e asciutta.

Insieme alla visiera trasparente è disponibile di serie anche la visiera Dark Grey. Scorpion Covert FX è un casco che sa essere elegante e originale insieme, perfetto sia per la città, sia per i viaggi a lunga percorrenza.

Sviluppato in esclusiva da Scorpion, il nuovo e rivoluzionario sistema Ultra-TCT per la calotta offre una protezione senza eguali. Estremamente leggera, in caso di impatto, la calotta consente un maggior assorbimento dell’energia grazie alla sua grande capacità di deformarsi.

Il casco è fornito inoltre del sistema di aerazione Aero Tuned, che è capace di massimizzare il flusso d’aria all’interno del casco.

