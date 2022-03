Casco moto LS2 OF606 Drifter: il nuovo jet con mentoniera staccabile

Il nuovo OF606 Drifter si caratterizza per il frontino superiore.

Il casco moto LS2 OF606 Drifter è il nuovo jet già provvisto della nuova omologazione ECE 22.06, con mentoniera in termoplastica staccabile. Dal design moderno ed aggressivo, è realizzato in KPA e dispone di un interno imbottito e di un visierino da sole trasparente a scomparsa. Il nuovo OF606 Drifter si caratterizza per un frontino superiore che rende il casco versatile ed elegante.

Casco moto LS2 OF606 Drifter: caratteristiche

Due misure della calotta esterna per adattarsi al meglio a tutte le taglie

Visierino parasole interno trasparente, facilmente sostituibile e con trattamento anti-appannamento, con un secondo visierino scuro in omaggio nella confezione

Imbottitura interna trattamento anti-allergico, smontabile e lavabile. Si distingue per essere molto confortevole e morbida

Il sistema di ventilazione ha due ampie prese d’aria nella zona superiore. La mentoniera dispone di forature per ottimizzare la circolazione dell’aria al suo interno

Chiusura micrometrica

OF606 DRIFTER pesa 1380 grammi nella taglia M ed ha un prezzo di 129 euro nelle versioni monocolore (nero opaco, verde militare, sabbia) e di 149 euro nelle tre varianti grafiche. E’ predisposto per l’inserimento di un sistema di interphono bluetooth.

