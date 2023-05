Hublot Big Bang Unico Nespresso Origin: le due icone svizzere hanno dato vita ad un progetto eccezionale, la creazione di un modello

Big Bang incentrato su riciclo e circolarità. Nasce il primo orologio realizzato utilizzando capsule e fondi di caffè Nespresso riciclati.

Nel quadro delle iniziative Second Life condotte negli ultimi sette anni, Nespresso ha collaborato con prestigiosi marchi svizzeri per creare nuovi prodotti riciclando le proprie capsule in alluminio. Il Big Bang Unico Nespresso Origin, frutto di una collaborazione lunga dodici mesi tra Hublot e Nespresso, è incentrato sui valori dell’innovazione, dell’eccellenza e della sostenibilità.

Hublot Big Bang Unico Nespresso Origin: caratteristiche

Non era mai successo prima: la collaborazione tra Hublot e Nespresso, basata su una visione pionieristica, è stata capace di trasformare il caffè esausto delle capsule nel cinturino di un orologio. La cassa, la lunetta, la corona e il pulsante sono invece in alluminio riciclato fuso con l’alluminio delle capsule.

Si tratta di una collaborazione senza precedenti, siglata unicamente dalla “N” di Nespresso incisa sulla corona dell’orologio e dal colore più rappresentativo del marchio: quello della capsula Master Origins Peru Organic. La densità dei due materiali è miscelata alla perfezione per garantire la lunga durata del prodotto.

La cassa da 42 mm del Big Bang Unico Nespresso Origin è stata creata con alluminio riciclato: il 28% proviene da capsule Nespresso ed è stato anodizzato con un verde vivace, lucidato e completato da una finitura satinata. Lo stesso trattamento è stato applicato alla corona e ai pulsanti. Il fondello e la watch box sono realizzati in Eco-Titanio (titanio riciclato). La chiusura déployante in titanio del cinturino in caucciù, impreziosita dalla protezione in alluminio, così come la chiusura del cinturino in velcro, sono anodizzate con lo stesso verde impiegato per gli altri componenti dell’orologio.

Il Big Bang Unico Nespresso Origin applica poi al caffè esausto delle capsule Nespresso riciclate, la magia del sistema brevettato di cinturini intercambiabili One Click di Hublot. Il cinturino in caucciù nasce dal perfetto equilibrio tra ogni singolo ingrediente, grazie al quale Hublot ha creato questo colore distintivo e ha garantito la qualità del prodotto.

Il cinturino in tessuto è invece il risultato della collaborazione tra Hublot e SingTex, partner di Nespresso che già in passato ha utilizzato il caffè esausto riciclato per creare un tessuto chiamato S.Café. È la prima volta che questo materiale, riciclato al 100% e composto per il 5% da caffè esausto e per il 95% da poliestere riciclato, viene utilizzato per creare il cinturino di un orologio. Il modello è basato su un delicato equilibrio in grado di garantirne una lunga durata. Il cinturino in caucciù unisce alla tradizionale formula Hublot un 4,1% di caffè esausto e un 8,2% di caucciù bianco riciclato.

Questa perfetta armonia tra i colori dei sette materiali che compongono l’orologio, dalla cassa ai cinturini, è stata raggiunta dopo 12 lunghi mesi di intenso lavoro da parte del laboratorio di ricerca e sviluppo di Hublot in stretta collaborazione con Nespresso. Il marchio è riuscito ad assicurare un’incredibile e duratura uniformità cromatica tra l’alluminio anodizzato, lo smalto del quadrante e delle lancette, la decalcomania raffigurante il logo di Hublot sul vetro, il caucciù strutturato a righe e il tessuto del cinturino con chiusura in velcro.

Il Big Bang Unico Nespresso Origin è il primo modello a essere presentato all’interno della nuovissima custodia Greenbox di Hublot, che verrà d’ora in poi utilizzata per tutte le future collezioni del marchio. Realizzata interamente in quercia, cerniere comprese, la custodia utilizza legno massello dalla provenienza e dalla lavorazione tracciabili all’interno di filiere di approvvigionamento corte. È stata progettata per essere riutilizzabile: il 98% delle componenti interne rimovibili è stato realizzato con tessuti, fili di plastica e PET riciclati eco-friendly, così come carta e cartone dotati dell’apposito marchio ecologico.

