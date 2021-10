Shark Spartan RS è il primo casco conforme ai nuovi standard di sicurezza europei

Pronto per la stagione 2022, è stato lanciato lo Shark Spartan RS, l’ultimo della famiglia ma anche il primo omologato al nuovo standard ECE 22-06. La normativa europea, infatti, impone che da luglio 2021 i costruttori introducano sul mercato solo caschi di questo tipo, per arrivare al 2023 con l’impossibilità di vendere gli attuali caschi con omologazione ECE 22-05.

Shark Spartan RS risponde quindi agli ultimi e più rigidi requisiti europei ma senza rinunciare al lato estetico che si presenta con un design “stile roadster“, e colori minimalisti con dettagli di colore acceso molto efficace.

Shark Spartan RS: design e sicurezza al primo posto

Il nuovo casco Shark Spartan RS combina la calotta esterna multi-assale con EPS multi-densità, per arrivare al più alto livello di protezione che vanno oltre gli standard ECE 22-06. Merito anche della nuova visiera ultra resistente, disponibile in diversi colori, dal più sobrio al più tamarro, che al di là delle preferenze estetiche serve a dare un livello di sicurezza supplementare con il suo sistema di chiusura a 4 punti di ancoraggio che si ispira al top della gamma Shark, il Race-R Pro GP, il primo con la nuova omologazione FIM per i caschi dei piloti impegnati nelle competizioni mondiali, ma acquistabile da tutti.

La visiera ultra performante VZ300 di Shark Spartan RS offre un’eccellente qualità ottica, in quanto pensata per appartenere alla Classe 1 a spessore variabile, che permette di non avere nessun tipo di distorsione visiva a ogni angolazione. Internamente, poi, Shark Spartan RS dispone anche di una visiera parasole con omologazione UV380 e ottimizzazione ergonomica, che offre un’elevata precisione di posizionamento per merito del suo sistema di dentatura.

Tessuti antibatterici

Sicurezza, oggi più che mai, è un termine che riguarda anche il lato igienico. E infatti Shark Spartan RS ha un rivestimento interno in tessuto Alveotech, con garanzia Sanitized che assicura un’efficienza antimicrobica, e soprattutto anti-odore e anti-sudore.

Tra l’altro, i tessuti sono smontabili e lavabili in lavatrice a 30 gradi, mentre le imbottiture oltre a essere confortevoli aiutano a isolare dai rumori esterni. Anche Shark Spartan RS, al pari del Race-R Pro GP, beneficia del sistema Easy Fit, che aiuta chi indossa gli occhiali.

Estetica sportiva e aerodinamica

Il nuovo Shark Spartan RS è in effetti molto piacevole da vedere, e si vede lo studio del design che prima di tutto vuole essere pratico. La sua forma infatti è stata pensata per limitare la resistenza aerodinamica e ridurre l’effetto “buffeting”, diminuendo i rumori alle velocità medie e alte.

Il casco è poi dotato di un sistema di aerazione molto efficace, che apporta al suo interno un ricambio d’aria fresca: i diffusori inferiori, infatti, portano l’aria verso l’interno del casco, mentre la parte superiore convoglia il flusso nei canali dedicati alla parte alta della testa. Lo spoiler posteriore, unitamente alle griglie con effetto Venture, porta fuori l’aria calda, mentre completa il sistema di aerazione il “soffio d’aria” della visiera che facilita il disappannamento della stessa.

Esteticamente, comunque, Shark Spartan RS si ispira ai codici estetici di mussole car e muscle bike, con un look subito riconoscibile. Alcuni hanno poi dettagli in similpelle rinforzata, che aumenta comfort e qualità e che sono a loro volta ispirati al mondo dell’abbigliamento per le moto.

Shark Spartan RS arriverà nei prossimi mesi, con taglie da XS a XXL e garanzia di 5 anni e prezzi a partire da 355,99 euro. 7 le grafiche differenti, con colori Matt e dettagli decisi e appariscenti.

