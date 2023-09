Shoei Neotec 3, nuovo casco modulare DDS

Shoei Neotec 3 è l’ultima evoluzione del casco da moto modulari del marchio giapponese. Con il Neotec 3 è stato raggiunto un livello decisamente superiore rispetto al suo predecessore, con un nuovo meccanismo della mentoniera apribile, l’omologazione ECE 22/06, una forma di calotta tagliente e un comfort come mai prima.

Tuttavia la serie NEOTEC è stata supportata negli anni da molti motociclisti e grazie al know-how acquisito e alla continua ricerca dell’innovazione. Il nuovo modello viene proposto in 7 colori e 6 varianti grafiche, con una calotta dal design aggressivo e compatto sviluppata in galleria del vento.

Inoltre sono stati migliorati i guanciali dotati di Noise Isolator, dove i deflettori prevengono l’ingresso indesiderato dell’aria dal basso garantendo una massima riduzione del rumore, per una guida più rilassata, silenziosa e priva di turbolenze. Anche il visierino parasole QSV-2 è stato aumentato di 5 mm e migliorato per garantire una minore interferenza dalla luce ed una maggiore precisione ottica.

Ridefinita la nuova visiera CNS-3C, disponibile in differenti colorazioni, così da avere una tenuta ottimale ed una distorsione ottica ridotta al minimo, il tutto con una chiusura centrale facile da utilizzare.

Infine, Shoei Neotec 3 sarà disponibile in 6 taglie (XS-XXL) prodotte in 3 misure differenti di calotta esterna per una calzata perfetta e un massimo contenimento dei pesi e delle dimensioni. Completano questo nuovo modello il nuovo Sistema di ventilazione superiore, con estrattori e prese d’aria multipli, ingressi comandabili e filtro anti insetti interno.

