Al Salone di Tokyo conosceremo la prossima Mazda MX-5

Mazda parteciperà al Japan Mobility Show 2023 di Tokyo a partire dal 28 ottobre, con un focus particolare sul suo modello più iconico, la Mazda MX-5.

Qui, oltre a esporre alcuni delle versioni più note, svelerà anche una concept car che anticipa il futuro della Miata stessa, per ora anticipata da un’immagine teaser che mostra il design dei gruppi ottici posteriori. Non sappiamo nulla della prossima Mazda MX-5, ma è probabile che possa cambiare radicalmente rispetto al modello attuale. Da escludere, tuttavia, che sia elettrica.

Mazda al Salone di Tokyo

Nonostante la partnership con Toyota, che ha portato alla nascita della Mazda 2 Hybrid recentemente modificata, difficile che la prossima Mazda MX-5 si basi sulla Supra. Primo perché la supercar di Toyota è più grande e potente, ma anche perché ormai si tratta di un modello con diversi anni sulle spalle.

Più probabile che sia una delle nuove piattaforme del marchio di Hiroshima: alla presentazione europea di CX-60, a ottobre 2022, Mazda ha presentato non solo l’architettura Large su cui si basa la stessa CX-60 e che farà da base per modelli più grandi, ma anche di essere al lavoro sulla SkyActiv Multi-Solution Scalable Architecture.

Probabilmente, è su questa architettura che sorgerà la MX-5 di nuova generazione, a meno che a Tokyo Mazda non ci sorprenda e riveli qualcos’altro. Non sappiamo nulla nemmeno sul design: dalla foto teaser, possiamo notare un’estetica totalmente nuova, seppur in linea con il passato. Per cui, i gruppi ottici posteriori riproducono sempre due cerchi, ma interamente a LED e con effetto tridimensionale che è come se “sprofondasse” verso l’interno. A LED anche il logo Mazda, e la terza luce, spostata in basso.

Tutto lo stand Mazda si baserà sul tema “Il futuro creato dall’amore per le auto“, progettato per mostrare il continui impegno di Mazda nella creazione di prodotti che soddisfino l’amore dei clienti per le auto e per la guida. Oltre alla concept car, ci saranno diverse versioni della MX-5: la prima generazione, un modello in scala 2:3 per i bambini in visita con esperienza di guida simulata; l’ultima generazione, recentemente aggiornata; e una MX-5 SeDV che si controlla solo con le mani del conducente.

Inoltre, fuori dal suo stand nell’area motorsport, ci sarà la Mazda2 Bio Concept, alimentata da biodiesel di prossima generazione.

