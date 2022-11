Maison Margiela Reebok TZ Pump Deadstock è la nuova trainer concepita nell’ambito del dialogo creativo tra i due marchi. La sneaker rende omaggio a un’icona della cultura pop, impregnando il design originale di Reebok con le tracce del tempo e della decostruzione proprie della filosofia di Maison Margiela, imitando il processo di trasformazione noto come idrolisi.

Maison Margiela Reebok TZ Pump Deadstock: caratteristiche

Per il prossimo capitolo della collaborazione tra Maison Margiela e Reebok, il direttore creativo John Galliano ha indagato sulla TZ Pump, lanciata originariamente nel 1990 e resa famosa dal cestista Dominique Wilkins come pilastro dell’evoluzione delle sneakers. Celebrando la sua storia e onorando il passare del tempo, il design originale viene interpretato attraverso il naturale processo di decostruzione dell’idrolisi: la rottura chimica indotta dall’acqua della costruzione di una sneaker, che inevitabilmente si verifica con il passare del tempo. La tecnica è stata impiegata per la prima volta da Maison Margiela nella trainer DDSTCK nel 2020.

Basata su una scansione tridimensionale della TZ Pump originale conservata negli archivi Reebok di Boston – ormai intaccata da tracce di idrolisi – la nuova TZ Pump Deadstock è caratterizzata da una tomaia invecchiata, creata attraverso macchie, con un’intersuola screpolata e dipinta a mano. Sarà disponibile nelle tre colorazioni originali della scarpa: bianco, nero e giallo neon; bianco, nero e rosso; bianco, nero e blu.

