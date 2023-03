Tokyo vuole aumentare di 150 volte il numero di colonnine domestiche

Tokyo vuole aumentare il numero di colonnine di ricarica per veicoli elettrici presenti negli edifici residenziali di 150 volte entro il 2030. A partire dal 2025, Tokyo diventerà la prima città in Giappone a richiedere che tutti i nuovi edifici residenziali siano dotati di colonnine di ricarica. Come riporta Nikkei, i nuovi edifici dovranno offrire la possibilità di ricaricare le auto elettriche ad almeno il 20% dei posti auto.

Per dare l’idea dei numeri, l’obiettivo è di portare a ben 60.000 il numero di colonnine private entro il 2030. Si tratta di un aumento di 150 volte rispetto alle 393 colonnine rilevate nel 2021. E gli stanziamenti sono ingenti. Si parla di 4 miliardi di yen, circa 28 milioni di euro, solo nel 2023. In più, un po’ come in Italia, il governo giapponese offre incentivi pari al 50% del costo delle colonnine private fino a 350.000 yen, circa 2.500 euro, e pari al 100% del costo di installazione fino a 1,35 milioni di yen, circa 9.500 euro.

L’iniziativa della città di Tokyo è motivata dal crescente interesse per le auto elettriche e dalla necessità di fornire opzioni di ricarica comode per coloro che abitano negli appartamenti e che oggi non hanno accesso a stazioni di ricarica. Con l’obiettivo di rendere i veicoli elettrici più accessibili e convenienti per le persone che vivono in aree urbane, l’aumento del numero di colonnine di ricarica pubbliche potrebbe incoraggiare più persone ad adottare auto elettriche, il che potrebbe contribuire a ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria in città come Tokyo.

L’aumento del numero di colonnine di ricarica potrebbe anche incoraggiare la diffusione di veicoli elettrici a noleggio e car sharing, fornendo opzioni di ricarica convenienti per gli utenti di questi servizi.

In definitiva, l’ambizioso piano della città di Tokyo di aumentare il numero di colonnine di ricarica private per veicoli elettrici rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro l’inquinamento atmosferico e nella promozione di un trasporto più sostenibile.

