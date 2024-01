Lexus LBX Morizo RR combina un design sofisticato, prestazioni di alto livello e innovazioni tecnologiche. Con il suo motore turbocompresso, trazione integrale, cambio a otto rapporti e dettagli aerodinamici, la nuova concept car offre una guida coinvolgente e gratificante.

Il Salone dell’Auto di Tokyo è stato teatro del debutto mondiale della nuova concept car Lexus LBX Morizo RR, una reinterpretazione innovativa del nuovissimo crossover compatto di Lexus. Questo modello ad alte prestazioni è stato sviluppato con un focus specifico sul piacere di guida e con un design sofisticato.

Il concept LBX Morizo RR si distingue per la sua natura che rompe le convenzioni tradizionali dei veicoli LBX. Creato con il contributo diretto di Akio Toyoda, Chairman di Toyota Motor Corporation e Master Driver.

Lexus LBX Morizo RR: motore, design e caratteristiche

Alimentato da un motore a tre cilindri in linea turbocompresso con intercooler, il LBX Morizo RR eroga una potenza massima di 305 CV/224 kW. Il sistema di trazione integrale a controllo elettronico e il cambio automatico Direct Shift a otto rapporti sono solo alcune delle caratteristiche che garantiscono prestazioni eccezionali. L’auto è stata ottimizzata in ogni dettaglio, dalla carrozzeria alle sospensioni e ai pneumatici, per assicurare un’esperienza di guida superlativa.

La concept car sfoggia un design personalizzato e distintivo. Il giallo tipico di Morizo è presente in varie parti dell’auto, come nella griglia a clessidra unificata, nelle pinze dei freni e nelle cinture di sicurezza con logo Morizo RR. I sedili sportivi, i pedali in lega di alluminio e le modanature colorate accentuano ulteriormente il carattere sportivo del veicolo. Le tecnologie aerodinamiche, derivanti dal mondo delle corse aeree ad alta velocità, contribuiscono a migliorare ulteriormente le performance.

Copyright Image: Sinergon LTD