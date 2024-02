IWC Portugieser Chronograph Anno del Drago

IWC Schaffhausen celebra l’Anno del Drago con l’esclusiva edizione limitata del Portugieser Chronograph, disponibile in soli 1000 pezzi. Questo orologio unisce eleganza e prestigio, con un design che omaggia le tradizioni del nuovo anno lunare. Caratterizzato da un quadrante burgundy e dettagli dorati, il cronografo presenta un movimento meccanico di precisione e un rotore a forma di drago, simbolo di fortuna e prosperità.

Per inaugurare l’Anno del Drago, IWC Schaffhausen svela un’edizione limitata del suo celebre Portugieser Chronograph, unendo tradizione e maestria orologiera in un omaggio al nuovo anno lunare. Questo orologio, limitato a soli 1000 esemplari, è un simbolo di raffinatezza ed eleganza, caratterizzato da un cassa in acciaio inossidabile da 41 millimetri, un quadrante in tonalità burgundy e dettagli dorati che ne esaltano l’estetica.

Il 10 febbraio 2024 segna l’inizio dell’Anno del Drago di Legno, un evento che, secondo il calendario cinese, ricorre una volta ogni 60 anni. Le persone nate sotto questo segno sono ritenute energiche, forti, sicure, dotate, intelligenti e generose. Il Drago è un simbolo di iniziativa e successo, promette fortuna, prosperità ed espansione economica per l’anno a venire.

Il Portugieser Chronograph Anno del Drago si distingue per il suo quadrante burgundy, una tonalità affascinante di rosso che simboleggia il colore vibrante del fuoco, usato tradizionalmente per accogliere il nuovo anno lunare in Cina, promette longevità e fortuna. Il cronografo è alimentato dal calibro di manifattura IWC 69355, un movimento cronografico meccanico robusto e preciso, progettato con una classica configurazione a colonna.

Un’occhiata al movimento attraverso il fondello in vetro zaffiro trasparente rivela un altro dettaglio sorprendente: il rotore dorato del sistema di carica automatica presenta la forma di un drago dettagliatamente realizzato. Inoltre, l’anello del fondello è inciso con la dicitura “2024 Year of The Dragon”. Il Portugieser Chronograph Year of the Dragon è fornito con due cinturini: uno in pelle di vitello nera e uno in gomma burgundy.

Copyright Image: Sinergon LTD