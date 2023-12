In Italia, la situazione relativa alle assicurazioni auto rivela una realtà preoccupante. Recenti stime indicano che circa tre milioni di veicoli sono privi di assicurazione, rappresentando un serio problema per la sicurezza stradale.

A margine della conferenza stampa sui risultati dell’attività del Progetto Plate Check con la Polizia Stradale il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni non ha avuto mezzi termini:

Sono 3 milioni i veicoli che circolano senza assicurazione sul territorio nazionale, secondo una stima che si basa sul rapporto tra i mezzi immatricolati e quelli assicurati. Quest’analisi tiene conto ed esclude i veicoli che vengono stimati essere presenti nell’ambito di depositi giudiziari e quelli che pur se immatricolati insistono in aree private e non hanno un obbligo assicurativo. È una stima abbastanza attendibile e rappresentando il 5,6% dei mezzi circolanti è un dato inquietante perché la probabilità che ci sia un evento negativo con un mezzo non assicurato è abbastanza alta.

Dal canto suo, la Polizia di Stato ha lanciato con Fondazione Ania il progetto Plate Check nel 2018 con l’obiettivo di contrastare l’incidentalità stradale causata da veicoli sprovvisti di assicurazione, non revisionati, o coinvolti in violazioni dei tempi di guida dei conducenti professionali.

Attraverso il sostegno della Fondazione Ania, la Polizia Stradale ha potuto dotarsi di dispositivi avanzati “Street control“, che consentono la lettura delle targhe e il controllo dello stato assicurativo e della revisione dei veicoli in tempo reale. In aggiunta, sono stati introdotti i “Police controller“, dispositivi dedicati al monitoraggio dei tempi di guida e riposo degli autotrasportatori.

Nel periodo tra gennaio e novembre 2023, il sistema ha analizzato oltre 3 milioni di veicoli, con circa 1,4 milioni di controlli effettuati dalla Polizia Stradale. Di questi, 34.674 veicoli sono stati trovati privi di copertura assicurativa e 121.711 non conformi alle norme sulla revisione. Inoltre, sono state registrate 35.299 violazioni relative al mancato rispetto dei tempi di guida e riposo nei confronti dei conducenti professionali, su un totale di 240.312 veicoli controllati.

Un’intensificazione delle verifiche è stata attuata dall’11 al 14 dicembre, con un servizio di controllo a livello nazionale mirato alla verifica della copertura assicurativa e della regolare revisione dei veicoli. In questo periodo, la Polizia Stradale ha fermato 38.405 veicoli, riscontrando 2.564 violazioni, tra cui 1.101 per mancata revisione e 327 per mancanza di assicurazione. Per quanto riguarda i controlli specifici sui tempi di guida dei conducenti professionali, effettuati dal 4 al 10 dicembre, sono stati esaminati 4.547 veicoli, individuando 1.796 irregolarità.

Numeri che sottolineano da una parte l’impegno della Polizia, ma che dall’altro mostrano una distanza tra i circa 35.000 veicoli senza assicurazione e i 3 milioni citati dall’Ania.

Cosa si rischia a guidare senza assicurazione?

La Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA), introdotta dalla Legge n. 990 del 1969, è essenziale per tutelare tutte le parti coinvolte in un incidente stradale. In caso di incidente, la RCA del responsabile copre i danni materiali e fisici, compresi gli eventi di pirateria stradale.

Nonostante questo obbligo, molti veicoli circolano illegalmente senza copertura assicurativa. Come avevamo scritto nell’articolo specifico, per chi guida senza assicurazione le conseguenze legali possono sembrare severe, con multe che variano da 866 a 3.464 euro e la possibile sospensione della patente in caso di recidiva, ma evidentemente non rappresentano un deterrente valido.

