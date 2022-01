Gli spot TV auto migliori di sempre che vogliamo rivedere

Spot tv automobili: tutte le pubblicità televisive migliori di sempre legate al mondo delle quattro ruote, divertenti, simpatiche e con il motivetto giusto.

Spot tv: croce e delizia. Diciamo la verità: sono fastidiosissimi durante la visione dei programmi. Il termine zapping è nato proprio per questo motivo, vero? Diamo però atto ai pubblicitari che ci sono alcuni spot tv che hanno accompagnato e continuano ad accompagnare la nostra vita, alcune volte anche dopo la messa in onda come nel toccante omaggio che Fiat ha dedicato a Lucio Dalla. Il motore del 2000, era come lo immaginava Lucio?

Un po’ per la musica, un po’ per le storie, un po’ per le frasi chiave, un po’ per i protagonisti: alcuni spot tv sono entrati nella storia. Siamo andati a cercare quelli a chiave automobilistica, soprattutto nell’era d’oro della tv italiana, ovvero tra gli anni ’80 e gli anni ’90. Non è detto che siano i migliori in assoluto, ma sono quelli che sicuramente abbiamo visto tutti e che molti fanno tornare in mente i ricordi di bambini. Non c’è un ordine particolare così come non c’è una vera “fine” a questo post. Lo aggiorneremo con i vostri consigli ed i vostri commenti, se vorrete.

Siete pronti a fare un viaggio nel tempo degli spot tv? Incominciamo con uno spot tv che ci ha fatto versare qualche lacrimuccia di commozione. Vi ricordate Michael Schumacher nella pubblicità della Fiat 600? Eccolo qui, quando il campionissimo ci faceva sognare. Forza Michael, siamo tutti con te!

Lancia Delta LX: Oui, je suis Catherine Deneuve

Fiat Panda: se non ci fosse bisognerebbe inventarla

Peugeot 206: lo scultore indiano

Fiat Duna: basta il nome

Renault Clio: Getuppa

Citroen Visa: Gringo, la macchina vavavuma!

Fiat Panda: la squadra olimpica giamaicana di bob

Fiat Punto: buooooonaseeeeera!

