The Grand Tour A Scandi Flick: siete pronti a tornare a viaggiare con il mitico trio? Nel primo episodio della quinta stagione e nel loro primo viaggio su strada post-pandemia, Jeremy, Richard e James si dirigono verso le distese ghiacciate del Circolo Polare Artico Scandinavo.

Al volante delle loro tre auto da rally preferite, i ragazzi si imbarcano in un’avventura catastrofica che coinvolge le basi sottomarine della Guerra Fredda: piste di laghi ghiacciati, incidenti e il caos delle stazioni sciistiche mentre trascinano le loro case fatte in casa dalla costa della Norvegia al confine con la Russia.

The Grand Tour A Scandi Flick: cosa succede nella nuova puntata

Essendo stati confinati nelle loro coste domestiche per due anni, Jeremy, James e Richard sono finalmente tornati in viaggio per il loro primo viaggio su strada post pandemia. Questa volta i ragazzi si dirigono verso le distese ghiacciate del Circolo Polare Artico Scandinavo con le loro tre auto da rally preferite di tutti i tempi per aiutarli a superare la neve.

Il loro viaggio nel Circolo Polare Artico inizia sulla costa norvegese, sulla spettacolare penisola delle Isole Lofoten, con il campo da calcio più remoto e spettacolare del mondo come linea di partenza. Da lì devono attraversare l’ultimo grande deserto d’Europa, un viaggio che li porta attraverso le cime di Norvegia, Svezia e Finlandia fino alla fine del viaggio vicino al confine russo.

Quello che credono sarà un viaggio facile con le loro robuste macchine da rally, si rivela tutt’altro. Lungo la strada subiscono drammi ad alta velocità che bloccano il cuore, lesioni ai loro corpi non così giovani e pericolosi pericoli sui laghi ghiacciati. Per aumentare i loro guai, non c’è nessun posto dove vivere nella landa innevata, quindi devono costruire le proprie case, da tutto ciò che possono raccogliere, per trainarsi dietro con gli sci.

Oltre al pericolo e alle pietose condizioni di vita, c’è molto da vedere e da fare. Viaggiando attraverso il paesaggio mozzafiato, si imbattono in una base sottomarina segreta della Guerra Fredda dove non sono assolutamente i benvenuti e in una pista scolpita su un lago ghiacciato. Qui testano le loro auto in una gara adrenalinica che traina gli sciatori Skjoring a quasi 100 miglia all’ora dietro di loro.

Tornati sulla strada, le loro case mobili provocano un caos infinito che culmina in Finlandia in un disastroso incontro non programmato con una pista da sci. Poi, verso la fine del viaggio, la loro missione rischia il fallimento totale.

Tra il pericolo e le catastrofi ci sono anche molte risate, poiché Jeremy e Richard iniziano letteralmente una Guerra Fredda tra loro due, di crescenti scherzi basati sul ghiaccio. Le loro già impressionanti auto diventano ancora più sorprendenti una volta modificate, con Jeremy che adatta una modifica particolarmente letale alla sua. Le sequenze di velocità sono immense e lo scenario innevato e ghiacciato offre lo scenario più spettacolare per il loro primo Grand Tour da quando il mondo si è riaperto.

The Grand Tour A Scandi Flick verrà lanciato su Prime Video il 16 settembre 2022.

