Trama, personaggi, attori

Nel film “Il Laureato”, Dustin Hoffman interpreta il ruolo di Benjamin Braddock, il protagonista, un giovane neolaureato che si trova a navigare attraverso un mare di incertezze e aspettative. Anne Bancroft, nel ruolo di Mrs. Robinson, offre una performance memorabile, catturando l’essenza di un personaggio che è allo stesso tempo seducente e tragicamente incompreso. Katharine Ross, che interpreta Elaine Robinson, la figlia di Mrs. Robinson, incarna la giovinezza e l’innocenza, ma anche un senso di determinazione e forza.

“Il Laureato” è un film che si focalizza sulla storia di Benjamin Braddock, un giovane appena laureato che torna a casa in California, sentendosi disorientato e insoddisfatto dalla vita borghese e dalle aspettative dei suoi genitori. La sua esistenza prende una svolta inaspettata quando viene sedotto da Mrs. Robinson, una donna matura, amica di famiglia e madre della sua ex compagna di classe, Elaine.

Quando Elaine torna dal college, nasce un sentimento profondo tra Elaine e Benjamin, ma si trovano ad affrontare l’opposizione di sua madre. La signora Robinson, infatti, minaccia Benjamin di svelare la loro relazione segreta alla figlia, creando una situazione tesa e carica di emozioni.

Un film che nella narrazione della storia esplora con delicatezza e profondità tematiche come l’ansia generazionale, il conflitto tra valori tradizionali e ricerca di autenticità, e le difficoltà di transizione verso l’età adulta.

Perché ci è piaciuto

“Il Laureato” incanta per la magistrale rappresentazione di un giovane uomo alla ricerca del proprio cammino in un mondo di aspettative soffocanti. La performance di Dustin Hoffman come Benjamin Braddock è una rivelazione, offrendo una visione autentica e vulnerabile dell’angoscia giovanile. Il suo viaggio emotivo è intensificato dalla presenza magnetica di Anne Bancroft nel ruolo di Mrs. Robinson, creando un dinamismo sullo schermo che è allo stesso tempo provocatorio e profondamente umano.

Il film si distingue anche per la sua regia innovativa. Mike Nichols, con un occhio acuto per il dettaglio e il simbolismo, dipinge un ritratto visivo che riflette perfettamente il tormento interiore del protagonista. Scene iconiche, come quella della piscina, si stampano nella memoria, lasciando un’impressione duratura.

La colonna sonora di Simon & Garfunkel è l’eco perfetta della narrativa, con melodie che catturano l’essenza di un’era e accentuano il sentimento di malinconia e riflessione che pervade il film. Brani come “The Sound of Silence” e “Mrs. Robinson” non sono solo accompagnamenti musicali, ma diventano una voce narrativa a sé.

“Il Laureato” non è solo un film è un viaggio emotivo che parla di ribellione, amore, e scoperta di sé. È una finestra su un’epoca di cambiamento, ma con temi così universali da renderlo eternamente attuale.

Il film lanciò il mito dell’Alfa Romeo Duetto in tutto il mondo

La presenza dell’Alfa Romeo Spider 1600 Duetto nel film ha innescato il suo mito in tutto il mondo. Questa elegante automobile, con le sue linee sinuose e il suo colore rosso vivace, diventa una metafora della ribellione silenziosa di Benjamin contro il conformismo e le aspettative borghesi della società americana degli anni ’60. Il Duetto, in questo contesto, rappresenta la libertà, l’avventura, e il desiderio di sfuggire alla realtà oppressiva.

La scelta di questo specifico modello di auto non è casuale. L’Alfa Romeo Duetto, con la sua origine italiana e il suo design innovativo, si contrapponeva agli standard americani, riflettendo il conflitto interno di Benjamin, diviso tra il desiderio di conformarsi e la volontà di perseguire una strada diversa, più autentica. Ogni volta che Benjamin si mette al volante del Duetto, il film ci trasmette una sensazione di transizione, di movimento verso l’ignoto.

Inoltre, la Duetto accompagna alcuni dei momenti più significativi del film, inclusa la celebre sequenza di Benjamin che corre per fermare il matrimonio di Elaine. Questa scena, con la Duetto che sfreccia attraverso le strade, diventa un’immagine iconica dell’urgenza, della passione e della disperazione.

