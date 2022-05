The Grand Tour Norvegia: tutto quello che sappiamo

Tutto quello che sappiamo su The Grand Tour Norvegia, l'ambientazione, le auto usate dal trio e la data di uscita a fine 2022

The Grand Tour Norvegia è il prossimo speciale del programma Amazon condotto da Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond. Proprio Clarkson è il principale autore degli “indizi” che hanno portato i fan a capire che un nuovo episodio era in fase di registrazione nella monarchia scandinava.

Al momento sono ancora pochi i dettagli che sappiamo. Anche la data di uscita non è certa, ma potrebbe essere verso la fine del 2022, magari proprio in occasione del Natale.

The Grand Tour Norvegia: come sarà?

Clarkson ha iniziato a rilasciare indizi nelle scorse settimane sul suo account Instagram, sul quale ha inizialmente pubblicato un video dalla Norvegia, senza auto ma facendo qualche battuta sul calcio.