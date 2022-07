Keanu Reeves prepara una docuserie sulla Formula 1 per Disney+

Keanu Reeves sta lavorando a un documentario sulla Formula 1 per Disney+. La docuserie, ancora senza titolo, sarà su Ross Brawn, oggi nel ruolo di Managing Director, Motor Sports and technical director di Formula One Group.

Secondo quanto riportato da Variety, la storia analizza l’epopea di Brawn quando nel 2009 acquistò il team Honda per la cifra simbolica di una sterlina, lo rinominò Brawn GP e vinse un titolo mondiale F1 su una stagione disputata. Un record che difficilmente sarà mai battutto.

Keanu Reeves, che condurrà il documentario, nel frattempo ha già intervistato alcuni nomi importanti della F1. Sappiamo che ha parlato con Luca di Montezemolo, Jenson Button e Rubens Barrichello. Ovviamente è prevista anche la partecipazione dello stesso Ross Brawn. E ciò che renderà questa serie tv davvero speciale, è che Reeves è da sempre appassionato di motori, tanto da aver fondato la propria casa motociclistica, la Arch Motorcycle.

C’è da dire che da quanto la Formula 1 è passata in mani americane, i media statunitensi hanno iniziato ad occuparsene seriamente anche al di là delle dirette sportive. Ricordiamo tra gli altri Drive to Survive di Netflix, arrivato alla terza stagione, ma anche la serie su Enzo Ferrari di AppleTV+.

Al momento non ci sono conferme da parte di Disney+ ma i rumors dicono che lo show sarà disponibile in streaming dall’autunno del 2023.

