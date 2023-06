Glashütte Original Sixties Small Second: l’orologio che cattura lo spirito degli anni ’60

Glashütte Original Sixties Small Second: gli anni ’60 hanno lasciato un’impronta profonda nella nostra società. La loro eredità nella musica, nella moda e nell’architettura è ancora visibile oggi in tutto il mondo. La creatività, l’originalità e la scoperta di nuove strade ispirano ancora oggi Glashütte Original ogni giorno e il nuovo Sixties Small Second unisce questi due mondi con stile e precisione.

I modelli Sixties fanno parte da anni della collezione Vintage di Glashütte Original. Sia che si tratti di un modello con tre lancette o con data panoramica, di un cronografo o di un’edizione limitata colorata, questi classici del design sono amati in tutto il mondo per il loro aspetto leggermente retrò.

Glashütte Original Sixties Small Second: caratteristiche

Ora, per la prima volta, la Manifattura sassone presenta questo elegante orologio con i piccoli secondi. In questa nuova versione, la lancetta dei secondi più veloce ha un ruolo speciale grazie a un indicatore separato alle ore 6.

I piccoli secondi sono incastonati nel quadrante argenté galvanico e decorati con una finitura che ricorda l’effetto vinile. Le lancette sono abbinate al colore della cassa in oro rosa da 42 mm, così come gli indici e i numeri, il cui carattere richiama gli anni ’60. Il vetro zaffiro, antiriflesso su entrambi i lati, offre una straordinaria leggibilità, mentre la sua curvatura riprende la forma leggermente arcuata del quadrante e delle lancette.

Il cinturino in alligatore verde opaco della Louisiana accentua il design raffinato dei Sixties, e la tonalità scura di verde aggiunge un tocco di freschezza al suo classico look vintage.

L’orologio ospita un complesso movimento automatico realizzato a mano con grande cura nei laboratori del marchio. Il calibro di manifattura 39-60 batte a 28.800 alternanze/ora, assicurando un avanzamento affidabile e preciso delle ore, dei minuti e dei piccoli secondi.

Ogni componente è decorato con raffinate finiture, come la finitura a nastro di Glashütte, i bordi smussati e le viti lucide. Questi dettagli pregiati, insieme al rotore scheletrato e al caratteristico logo del marchio con la doppia G, possono essere ammirati in tutta la loro magnificenza attraverso il fondello in vetro zaffiro dal design unico che si adatta comodamente al polso.

