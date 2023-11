Il nuovo Amazfit Active si distingue per la sua capacità di monitorare parametri essenziali per la salute fisica e il benessere generale, quali la frequenza cardiaca, lo stress, la qualità del sonno e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Questo smartwatch, oltre ad essere uno strumento pratico per la gestione della salute, si presenta anche con un design elegante e con un prezzo accessibile.

Nella progettazione di Amazfit Active, l’azienda si è ispirata ai suoi Amazfit GTS e Amazfit GTS Mini, adottando un display ampio, elegante e una costruzione ultraleggera ma resistente. Disponibile nelle colorazioni Petal Pink e Midnight Black, con una struttura rinforzata in lega di alluminio, e nella variante Lavender Purple con telaio in acciaio inossidabile e cinturino in pelle vegana.

Ogni modello è dotato di un display Amoled HD da 1,75 pollici, ben leggibile, è poi possibile personalizzare il quadrante dell’orologio scegliendo tra oltre 80 opzioni o creando design personalizzati con le proprie foto o disegni.

Non solo esteticamente accattivante, Amazfit Active si distingue anche per le sue prestazioni e durata della batteria. Può funzionare fino a 14 giorni con una singola carica e fino a un mese in modalità di risparmio energetico.

Amazfit Active: pratico e utile per la salute

Amazfit Active va oltre la semplice estetica, offrendo una vasta gamma di funzionalità orientate alla salute. Dopo essere stato abbinato a uno smartphone, lo smartwatch permette di effettuare chiamate telefoniche Bluetooth, supporta l’assistente vocale Alexa e monitora importanti parametri di salute 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La Zepp Aura, disponibile come abbonamento a pagamento nell’applicazione Zepp, utilizza i dati biometrici raccolti dall’orologio per regolare i suoni in tempo reale, facilitando il sonno e il relax. Inoltre, la tecnologia Readiness monitora il benessere generale dell’utente, creando un rapporto completo nell’app Zepp che mostra il livello di salute su una scala di 100 gradi.

Amazfit Active utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente le sue funzionalità. Zepp Coach, ad esempio, è un allenatore virtuale per fitness e corsa che prepara piani di allenamento personalizzati, aggiornati settimanalmente e comunicati tramite una speciale chatbot basato sulla tecnologia Large Language Model.

Gli utenti fisicamente attivi possono beneficiare di report completi sulle loro prestazioni sportive, inclusi dati su esercizi aerobici e anaerobici, livelli di fatica e sovraccarico, e tempi di recupero necessari, basati sugli algoritmi Peak Beats. Amazfit Active è inoltre dotato di un GPS preciso, supporta 120 discipline sportive, consente l’importazione di file di percorso ed è impermeabile a 5 atm.

Disponibile in Italia su Amazon, il prezzo di Amazfit Active nei colori Midnight Black e Petal Pink è di € 129,90, mentre la variante Lavender Purple è disponibile al prezzo di € 149,90.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED