I nuovi Tesla Supercharger V4 da 350 kW provano a tenere testa a Nio

Nio ha presentato in Cina le colonnine da 500 kW, e l’azienda di Elon Musk risponde anche in Europa con i Tesla Supercharger V4, non senza problemi.

Sulla carta, infatti, promettevano potenze fino a 600 kW, ma al momento gli unici aperti, disponibili nei Paesi Bassi, non sono stati in grado di superare i 250 kW, la stessa potenza dei Supercharger V3. Ma ci sono dei motivi specifici.

Perché i nuovi Tesla Supercharger V4 sono limitati?

Tesla in realtà sta limitando la potenza dei nuovi Supercharger V4, sia via software sia hardware usando la tessa infrastruttura dei V3. La stessa azienda ha dichiarato che, quando sarà pronta, permetterà alle nuove colonnine di produrre 350 kW, come avverrà per esempio alla nuova stazione di Swindon, nel Regno Unito.

Le colonnine sono nuove anche nel design: supportano (finalmente!) il pagamento con carta di credito, e c’è anche un display sotto il dock di ricarica, esattamente come nelle altre colonnine. Attualmente, infatti, i Supercharger sono privi di display e POS, in quanto erano stati pensati solo per le vetture Tesla, che quindi dialogano con la colonnina direttamente tramite il loro software integrato. L’apertura dei Supercharger a tutte le altre, però, ha fatto sì che gli altri utenti dovessero obbligatoriamente passare dall’app Tesla, dato che non possono essere attivati da nessun altro gestore.

Comunque, un altro motivo del limite è che tutti i veicoli Tesla hanno una potenza di ricarica di 250 kW o meno. Tuttavia, la prossima generazione delle auto americane, compreso il Cybertruck e forse anche il restyling della Model 3, potrebbero supportare potenze maggiori, senza contare che l’apertura a tutti i veicoli fa sì che possano caricare ai Supercharger V4 anche vetture con architettura a 800 Volt che supportano potenze di picco superiori ai 300 kW, come Kia EV6 ed EV9, Lotus Eletre, Volvo EX90, Hyundai Ioniq 5 e 6 o Porsche Taycan.

Insomma, i nuovi Tesla Supercharger V4 sono un netto cambio di passo, perché per la prima volta sono progettati per caricare tutti i veicoli e non solo quelli Tesla. Certo, 350 kW sono ancora lontani dai 600 kW promessi, e anche dalle super colonnine di Nio da 500 kW, al momento però riservate solo alla Cina.

