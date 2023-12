Epic fail Cybertruck: si impianta in off road e viene salvato da un Ford Super Duty

Epic fail di un Tesla Cybertruck in una foresta della California meridionale, che ha dovuto ricevere soccorsi per uscire da una situazione decisamente imbarazzante.

Va detto che si tratta di un Cybertruck “Release Candidate”, quindi un esemplare pre-produzione. All’interno del Parco Nazionale di Stanislaus, percorrendo il sentiero di Corral Hollow, doveva recuperare un albero di Natale caduto. Tutto bene? No, perchè ad un certo punto si è trovato in difficoltà nel ritornare sul sentiero, richiedendo l’aiuto di un passante con uno dei più classici prodotti di Ford, ovvero un pick-up della serie F.

Secondo Jalopnik diversi fattori hanno contribuito a questa situazione, non tutti imputabili al Cybertruck stesso. Le gomme Goodyear all-terrain di serie non erano ideali per la neve. Problemi software hanno impedito l’utilizzo dei “lockers” del veicolo, e chi era alla guida non ha sgonfiato le gomme per aumentare la trazione, decisione discutibile in neve profonda.

Ma il gancio traino?

Il video mette in evidenza alcune carenze del Cybertruck nell’off-road, alcune attribuibili al guidatore, altre al veicolo stesso. Ad esempio, a quanto pare non ci sono punti di aggancio per il recupero nella parte anteriore del Cybertruck, un’apparente svista da parte di Tesla. Come si vede nel video su Instragram, per il recupero è stato necessario far passare il cavo di traino sotto al paraurti anteriore, che se non altro ha retto.

Nonostante le caratteristiche tecniche del Cybertruck, quando visto su Instagram suggerisce che alcuni acquirenti potrebbero non essere pronti per un vero e proprio off-road, almeno per ora.

