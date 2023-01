Roger Dubuis Excalibur Hypebeast Monobalancier: il nuovo orologio in limited edition

Roger Dubuis Excalibur Hypebeast Monobalancier: attingere a fonti d’ispirazione assolutamente inconsuete fa parte del dna di Roger Dubuis; questo si traduce in collaborazioni con chi condivide i suoi valori di rottura delle regole precostituite, l’ossessione quotidiana per il design del futuro e l’omaggio alla cultura contemporanea in tutte le sue forme.

Proseguendo nel suo viaggio che porta alla creazione di capolavori iper-espressivi e contemporanei, Roger Dubuis è orgoglioso di presentare l’Excalibur Hypebeast Monobalancier. Oltre a essere “friend della Maison”, Hypebeast è la meta d’elezione per chi ama la cultura e il lifestyle contemporanei; grazie alla sua potente connessione con una comunità globale, Hypebeast ispira coloro che vogliono essere all’avanguardia nella moda, nell’orologeria, nell’arte, nel design, nella musica e molto altro ancora.

Roger Dubuis Excalibur Hypebeast Monobalancier: il video

Tutto questo, unito a una grande passione per il futuro, ha spinto Roger Dubuis a invitare Hypebeast a collaborare per la creazione di una nuovissima interpretazione dell’iconico Excalibur Monobalancier. Con lo sguardo sempre attento a cogliere tutto ciò che è cool e originale, questa, piattaforma aperta a cultura e originalità è garanzia di come l’Excalibur Hypebeast sia espressione innovativa del design

contemporaneo: così Roger Dubuis dimostra ancora una volta di essere il modo più emozionante di vivere l’Hyper Horology.

Roger Dubuis Excalibur Hypebeast Monobalancier: caratteristiche

Audace e ambizioso come Roger Dubuis, Hypebeast ambiva a curare la creazione di un segnatempo che si distinguesse all’interno dell’universo dell’Alta Orologeria. Ora Roger Dubuis svela il risultato di questa collaborazione, ovvero un’edizione limitata dell’Excalibur MB. Mantenendo immutata la forma dell’iconica stella, la Maison ha scelto di rivestirla in blu navy – uno dei colori caratteristici di Hypebeast – e di applicare lo stesso colore iconico alla flangia e attorno al microrotore.

Per creare un forte contrasto e far risaltare questi sorprendenti elementi blu navy, il nuovo Excalibur Hypebeast MB è dotato di una cassa da 42 mm in splendente ceramica bianca e di un cinturino bianco. La scelta minimal e contemporanea accentua ulteriormente la linee pulite ed espressive dell’originale Excalibur MB, valorizzando lo straordinario cuore meccanico di questo capolavoro.

Recentemente potenziato grazie a una serie di scelte tecniche e meccaniche ancora più efficaci, il calibro dell’Excalibur Hypebeast MB è un concentrato di maestria orologiera. Con ingegno e impareggiabile abilità, gli ingegneri hanno aumentato la riserva di carica del calibro automatico RD720SQ a 72 ore e hanno ottimizzato il microrotore per minimizzarne le vibrazioni.

Nell’ottica di un’incessante ricerca di soluzioni iper-performanti, l’inerzia della ruota del bilanciere è stata raddoppiata per migliorarne la stabilità e renderla meno sensibile agli urti. Allo stesso modo, si è ottenuta una migliore resistenza nel tempo nonché una migliore efficienza e trasmissione dell’energia usando un nuovo lubrificante e ottimizzando la forma della ruota di scappamento accoppiandola con palette regolabili e realizzando entrambi gli elementi in silicio rivestito di diamante.

L’Excalibur Hypebeast MB è completato da un cinturino in pelle di vitello bianca stampata a rilievo in 3D dotato di sistema di sgancio rapido per la massima versatilità. Il nuovo capolavoro curato da Hypebeast per offrire ai trendsetter più all’avanguardia il modo più emozionante di vivere l’Hyper Horology è limitato a soli 28 esemplari.

