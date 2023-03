Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Extra-Piatto: l’orologio in limited edition

La Manifattura svizzera di Alta Orologeria presenta Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Extra-Piatto, la nuova versione del suo modello con un nuovo quadrante a effetto grainé. Questa limited edition è alimentata dal Calibro 7121, il movimento ultra-piatto più recente firmato AP, introdotto a gennaio 2022 per il 50° anniversario del Royal Oak. Il segnatempo da 39 mm presenta una cassa in oro bianco.

Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Extra-Piatto: caratteristiche

Questo nuovo modello di Royal Oak “Jumbo” Extra-Piatto prosegue lo storico filone dell’omonima collezione. Il suo quadrante a effetto grainé si ispira a un modello creato nel 1992 in occasione del 20° anniversario della collezione Royal Oak per arricchire la referenza 14802 in platino e impreziosire i motivi storici della collezione.

Audemars Piguet ha rielaborato la texture del quadrante di questa nuova referenza per offrire una grana più fine e più luminosa che gioca con la luce in modo diverso. Ottenuta tramite PVD, la tonalità blu è poi dotata di un rivestimento traslucido che accentua il rilievo e la brillantezza del quadrante evocando il colore dei limpidi cieli notturni di Le Brassus.

Questa nuova edizione dell’iconico orologio presenta cassa e bracciale in oro bianco. L’obiettivo era quello di esaltare il contrasto con il nuovo quadrante blu a effetto grainé, anch’esso impreziosito da indici e lancette in oro bianco evidenziati da un rivestimento luminescente per migliorare la leggibilità al buio.

In tinta con il quadrante, anche lo sfondo della finestrella della data è di colore blu notte. Per quanto riguarda la cassa, presenta l’alternanza di finiture caratteristica di Audemars Piguet, con smussature lucide che impreziosiscono la finitura satinata sulla lunetta e sulla chiusura déployante AP.

Questo nuovo modello è alimentato dal Calibro 7121 ed è il risultato di cinque anni di ricerca e sviluppo e indica ore, minuti, secondi e data con una riserva di carica di 55 ore ottenuta grazie a un bariletto più grande rispetto a quello del suo predecessore. La data presenta un meccanismo piatto a risparmio energetico dotato di un nuovo correttore rapido brevettato.

Grazie allo spessore estremamente ridotto del calibro (solo 3,2 mm), è possibile alloggiarlo in una cassa dalle proporzioni armoniose che misura 39 mm di diametro e ha uno spessore di soli 8,1 mm. Impostato a una frequenza di 4 Hz (28.800 alternanze/ora), è caricato da una massa oscillante in oro rosa 18 carati con carica bidirezionale visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro.

Fedele alle tradizioni dellʼAlta Orologeria, il Calibro 7121 presenta prestigiose decorazioni realizzate a mano come Côtes de Genève, satinatura circolare, finitura a chiocciola, venatura circolare e angoli lucidati.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.