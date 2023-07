Traffico da bollino rosso: non partite in questi weekend!

E’ ufficialmente cominciato l’esodo degli italiani per le vacanze estive 2023: luglio e agosto si confermeranno anche quest’anno i classici mesi con traffico da bollino rosso e nero, specie nei fine settimana, con la previsione di 30 milioni di italiani che partiranno per le ferie.

Quali saranno i weekend da bollino rosso, nei quali è meglio, se non è proprio necessario, evitare di mettersi in strada? La Polizia di Stato ha diffuso come ogni anno il calendario delle date più critiche.

I weekend con traffico da bollino rosso

Ricordate come era andata lo scorso anno? Anche in questo 2023 la situazione non sarà molto diversa. Secondo la Polstrada la partenza sarà soft ma degna di attenzione, con il bollino giallo, ovvero traffico intenso, per tutto il weekend dell’8 e 9 luglio. Bollino rosso già la mattina di sabato 15 luglio, anche se poi nel corso della giornata e della domenica la situazione è destinata a migliorare, per poi tornare critica la domenica sera.

Il primo intero weekend da bollino rosso sarà quello del 22 luglio, che presenterà il bollino giallo solo nelle ore pomeridiane del sabato, con particolare criticità prevista per domenica 23 luglio. Esodo ancora più massiccio il weekend successivo, con bollino rosso da venerdì 28 luglio a domenica 30 luglio.

Bollino nero ad agosto

Le previsioni della Polizia di Stato, per ora, si fermano al mese corrente, ma è facile immaginare che nei prossimi giorni la Polstrada contrassegni ufficialmente il primo weekend di agosto, 5 e 6 agosto, e quello successivo, 12 e 13 agosto, con la previsione di traffico da bollino nero.

Il bollino rosso, invece, è destinato a tornare protagonista nel primo weekend dopo Ferragosto, che come ogni anno sarà in primo dedicato al cosiddetto controesodo di massa.

—–

