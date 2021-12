F1 su TV8 GP Arabia Saudita 2021: orari in chiaro differita e SKY in diretta

Gli orari di oggi del GP F1 in Arabia Saudita in differita su TV8 e in diretta su SKY.

Lotta serrata per il titolo mondiale piloti di Formula 1 che potremo vedere in tv in chiaro grazie alla differita di TV8. Si corre oggi il GP F1 di Arabia Saudita 2021 sul circuito cittadino Jeddah. In ogni caso la gara sarà trasmessa anche Sky Sport F1, Sky Sport Uno e anche su Sky Sport 4K, su Sky Q (visibile anche su Sky Go) via satellite e su NOW.

Orari F1 oggi TV8 in chiaro GP Arabia Saudita 2021



Oggi Domenica 5 dicembre

Ore 19.30: gara differita

Orari F1 oggi Arabia Saudita 2021 SKY in diretta



Oggi Domenica 5 dicembre

Ore 15.20: Formula Race F2

Ore 17: Paddock Live

Ore 18.30: gara F1

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 21: #skymotori

Ore 23: Race Anatomy F1

Verstappen vince il mondiale in Arabia Saudita se…

Qui sotto tutte le combinazioni possibili affinché Verstappen possa vincere il titolo piloti. Quindi il mondiale viene assegnato in Arabia Saudita se:

Verstappen arriva 1° con giro veloce ed Hamilton 6° o risultato peggiore

Verstappen arriva 1° ed Hamilton 7° o risultato peggiore

Verstappen arriva 2° con giro veloce ed Hamilton 10° o risultato peggiore

Verstappen arriva 2° ed Hamilton non va a punti

La griglia di partenza del GP Arabia Saudita 2021

Prima fila:

1 Lewis Hamilton Mercedes

2 Valtteri Bottas Mercedes

Seconda fila:

3 Max Verstappen Red Bull Racing

4 Charles Leclerc Ferrari

Terza fila:

5 Sergio Perez Red Bull Racing

6 Pierre Gasly AlphaTauri

Quarta fila:

7 Lando Norris McLaren

8 Yuki Tsunoda AlphaTauri

Quinta fila:

9 Esteban Ocon Alpine

10 Antonio Giovinazzi Alfa Racing

Sesta fila:

11 Daniel Ricciardo McLaren.

12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing.

Settima fila:

13 Fernando Alonso Alpine.

14 George Russell Williams.

Ottava fila:

15 Carlos Sainz Ferrari.

16 Nicholas Latifi Williams.

Nona fila:

17 Sebastian Vettel Aston Martin.

18 Lance Stroll Aston Martin.

Decima fila: 19 Mick Schumacher Haas F1 Team.

20 Nikita Mazepin Haas F1 Team.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!