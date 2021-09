Zero Motorcycles lancia il pacchetto Quickstrike in edizione limitata.

Zero Motorcycles Quickstrike è il nuovo kit di personalizzazione in edizione super limitata dedicato al modello full electric SR/F. Il pacchetto è stato realizzato in un numero ridotto di copie: solo 100 di questi set numerati saranno infatti lanciati sul mercato a livello globale. Con questo esclusivo package Zero ha voluto dare il massimo anche da un punto di vista estetico, valorizzando le linee già da capogiro di questa moto elettrica con componenti e accessori ispirati al mondo delle corse.

L’ispirazione per la creazione di questo pacchetto di personalizzazione è arrivata dall’ottima performance registrata da Zero durante l’edizione 2019 del Pikes Peak International Hill Climb, uno degli eventi di sport motoristici più esclusivi ed emozionanti al mondo.

Oltre ai certificati numerati di autenticità, ciascun pacchetto Zero Motorcycles Quickstrike include:

protezione anodizzata della leva freno

indicatori di direzione a LED fumé anteriori e posteriori

parafango anteriore e posteriore in fibra di carbonio

perni per il cavalletto posteriore

cupolino in alluminio nero

specchietti personalizzati

esclusivo logo Quickstrike sul serbatoio

spilla Quickstrike

telo coprimoto da esterno con logo Quickstrike

Ciascun kit Quickstrike è venduto al pubblico a un prezzo di € 1.249. I kit possono essere ordinati presso qualsiasi concessionario Zero Motorcycles in tutto il mondo.

Con il lancio di questo pacchetto Zero segna un altro punto di svolta nel settore dell’elettrico, allargando ulteriormente i confini di tutto ciò che una moto elettrica può e deve fare.

