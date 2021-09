Tutti gli orari del GP d'Italia F1 con le dirette su SKY e TV8 e la programmazione del weekend di gare sul circuito di Monza.

Pubblichiamo tutti gli orari F1 del GP di Monza 2021 con la diretta tv su Sky Sport F1 e su TV8 con il Gran Premio di Formula 1 che si correrà domenica 12 settembre alle 15.

Programma F1 GP d’Italia a Monza



Sabato 11 settembre

ore 12:00 – 13:00 Prove Libere 2

ore 16:30 – 17:00 Sprint Race

Domenica 12 settemnre

ore 15:00 Gara

Orari F1 Monza 2021 in diretta su Sky Sport F1 e Now

La programmazione del GP di Monza, in diretta su Sky Sport F1, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con la gara alle 15.00 di Domenica 12 Settembre 2021.

Sabato 11 settembre

Ore 8.45: Sprint Race 1 F2

Ore 10.20: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12: prove libere 2 F1

Ore 13: Paddock Live

Ore 14.40: Sprint Race 2 F2

Ore 15.45: #skymotori

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: qualifiche sprint F1

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 18.15: Gara 1 Porsche Super Cup

Ore 19.15 Paddock Live Show

Domenica 12 settembre

Ore 10.20: Formula Race F2

Ore 12.25: gara 2 Porsche Super Cup

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: gara F1

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19: Race Anatomy F1

Orari F1 Monza 2021 su Tv 8 in diretta in chiaro

Sabato 11 settembre

Ore 16.30-17.00 Sprint Race

Domenica 12 settembre

Ore 15:00 Gara

