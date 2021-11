Orari MotoGP TV8 Valencia 2021 in diretta con SKY e DAZN

Tutti gli orari della MotoGP Valencia 2021 del GP Comunità Valenciana trasmesso in diretta anche su TV8, e come sempre su SKY e DAZN.

Con il GP di Valencia 2021 Comunitat Valenciana sul Circuito Ricardo Tormo siamo ormai arrivati all’atto conclusivo del Motomondiale con l’ultima gara di MotoGP che sarà anche l’ultima di Valentino Rossi.

In arrivo quattro giorni di programmazione dedicata a uno dei weekend più importanti nella storia del Motomondiale. L’addio di Valentino Rossi alle corse godrà quindi di una copertura senza precedenti su Sky Sport MotoGP. Ogni sera dalle 21, in onda una serie di appuntamenti dedicati al 9 volte campione del mondo, dalle gare storiche agli speciali più apprezzati, dalle interviste più toccanti agli affetti di Valentino, come quelle a papà Graziano e a mamma Stefania.



Inoltre domani, dalle 15.30 sul canale 208, in onda l’avvicinamento alla conferenza stampa live con Valentino Rossi, con tutte le emozioni e le parole del Dottore alla vigilia di una gara importantissima per lui e per i suoi tifosi.



Venerdì alle 12:00 i team principal della categoria MotoGP faranno un bilancio sulla stagione. Saranno presenti Paolo Ciabatti (Ducati Corse Sporting Director), Lin Jarvis (Managing Director of Yamaha Motor Racing & Team Principal of Monster Energy Yamaha MotoGP), Shinichi Sahara (Project Leader and Team Manager of Team Suzuki MotoGP), Alberto Puig (HRC Team Manager), Mike Leitner (Red Bull KTM Factory Racing, Race Manager) e Massimo Rivola (CEO Aprilia Racing).

Da non perdere la finale degli eSports in diretta da Valencia venerdì alle 18, oltre al tradizionale Galà di Dorna live domenica dalle 21. E per chiudere in bellezza, il documentario su Sky Documentaries “Fino all’ultima staccata” – domenica alle 21.15, narrato da Brad Pitt che esplora la vita e la carriera dei sei motociclisti più veloci di tutti i tempi, tra cui proprio Valentino Rossi, oltre a Marco Simoncelli, Jorge Lorenzo, Daniel Pedrosa, Marc Márquez e Casey Stoner. Vittorie, sconfitte, sorpassi e prestazioni sempre al limite e la gloria da afferrare a 300 km/h.

Programma Orari MotoGP Valencia 2021 Comunità Valenciana

Venerdì 12 Novembre

Ore 09:00-09:40 Moto3 FP1

Ore 09:55-10:40 MotoGP FP1

Ore 10:55-11:35 Moto2 FP1

Ore 13:15-13:55 Moto3 FP2

Ore 14:10-14:55 MotoGP FP2

Ore 15:10-15:50 Moto2 FP2

Sabato 13 novembre

Ore 09:00-09:40 Moto3 FP3

Ore 09:55-10:40 MotoGP FP3

Ore 10:55-11:35 Moto2 FP3

Ore 12:35-12:50 Moto3 Q1

Ore 13:00-13:15 Moto3 Q2

Ore 13:30-14:00 MotoGP FP4

Ore 14:10-14:25 MotoGP Q1

Ore 14:35-14:50 MotoGP Q2

Ore 15:10-15:25 Moto2 Q1

Ore 15:35-15:50 Moto2 Q2

Domenica 14 novembre

Ore 08:40-09:00 Moto3 WARM UP

Ore 09:10-09:30 Moto2 WARM UP

Ore 09:40-10:00 MotoGP WARM UP

Ore 11:00 Moto3 GARA (23 giri)

Ore 12:20 Moto2 GARA (25 giri)

Ore 14:00 MotoGP GARA (27 giri)

Orari TV8 MotoGP Valencia 2021

Il GP di Valencia sarà trasmesso in diretta anche su TV8 per quanto riguarda sia le qualifiche del sabato sia le gare della giornata di domenica. Questa la programmazione:

Sabato 13 novembre

Ore 12:35-12:50 Moto3 Qualifiche

Ore 13:30-14:00 MotoGP Libere 4

Ore 14:10-14:25 MotoGP Qualifiche

Ore 15:10-15:25 Moto2 Qualifiche

Domenica 14 novembre

Ore 11:00: gara Moto3

Ore 12:20: gara Moto2

Ore 14:00: gara MotoGP

Programmazione del Gran Premio della Comunità Valenciana, in diretta su Sky Sport MotoGP, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW:

Giovedì 11 novembre

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 15.30: conferenza stampa Valentino Rossi

Ore 17: conferenza stampa

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 12 novembre

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Ore 18: Esport MotoGP Valencia – Final Round

Sabato 13 novembre

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Ore 17: conferenza stampa piloti

Ore 18: Paddock Live Show

Domenica 14 novembre

Ore 8.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 18: Race Anatomy MotoGP

Ore 21: Galà MotoGP

