Orari oggi F1 GP Olanda 2023 su TV8, live su Sky e Now

Gli orari oggi F1 del GP di Olanda 2023 vedono la gara in diretta alle 15 su SKY e NOW, con l’appuntamento classico della differita su TV8 alle 18.

Le qualifiche del GP di Olanda 2023

Max Verstappen ha dominato le qualifiche del Gran Premio d’Olanda, conquistando la tanto ambita pole position. Il Campione del Mondo in carica ha eccelso davanti al suo pubblico, siglando un tempo straordinario di 1:10.567. In seconda posizione Lando Norris, il pilota McLaren che sta dimostrando un sorprendente stato di forma. Norris si è garantito un ottimo secondo posto, piazzandosi davanti a molti altri concorrenti più quotati. La sua performance nelle qualifiche è stata notevole, e ora tutti gli occhi sono puntati su di lui per vedere se può dar filo da torcere al leader del campionato.

Una delle sorprese più grandi di queste qualifiche è stata però la performance di Alexander Albon, che ha raggiunto un quarto posto a bordo della Williams. La sua abilità nel gestire la vettura su questo circuito è stata impressionante, e il suo piazzamento in seconda fila accanto alla Mercedes di George Russell è stato davvero straordinario.

Per le Ferrari le qualifiche non sono andate come sperato. Carlos Sainz è riuscito a conquistare solo la sesta posizione sulla griglia di partenza. Lo spagnolo partirà dalla terza fila, alle spalle della Aston Martin di Fernando Alonso. Charles Leclerc, invece, si è classificato solo al nono posto, mettendo in luce le sfide che la Ferrari sta affrontando in questa stagione.

Il circuito di Zandvoort, situato nelle dune costiere dell’Olanda settentrionale, è noto per le sue curve veloci e tecniche. La pista, lunga 4,259 km, presenta 14 curve e un rettilineo principale di 678 metri. La combinazione di curve ad alta e bassa velocità rende il circuito particolarmente impegnativo per i piloti e le loro monoposto.

Orari oggi F1 GP Olanda 2023 TV8

Domenica 27 agosto

Ore 18:00: F1 Gara in differita su TV8

Orari oggi F1 GP Olanda 2023 SKY e NOW

Domenica 27 agosto

Ore 09.55: F2 – F. Race

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.00: F1 – gara

Ore 17.00: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 19.00: Race Anatomy

La Griglia di Partenza F1 GP Olanda 2023

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. George Russell (Mercedes)

4. Alexander Albon (Williams)

5. Fernando Alonso (Aston Martin)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Sergio Perez (Red Bull)

8. Oscar Piastri (McLaren)

9. Charles Leclerc (Ferrari)

10. Logan Sargeant (Williams)

11. Lance Stroll (Aston Martin)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Lewis Hamilton (Mercedes)

14. Nico Hulkenberg (Haas)

15. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

16. Esteban Ocon (Alpine)

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) penalizzato di 3 posizioni per impeding su Hamilton

18. Kevin Magnussen (Haas)

19. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

20. Liam Lawson (AlphaTauri)

