Benelli TRK 702X Dune Sea è la nuova versione della celebre adventure bike, caratterizzata da una colorazione esclusiva ispirata al deserto.

La TRK 702X, iconica adventure bike targata Benelli, arriva in Italia con una nuova veste, l’esclusiva colorazione Dune Sea, riservata alla versione con ruota anteriore da 19 pollici. Pensata per richiamare le atmosfere sinuose e suggestive dei deserti più affascinanti del mondo, la TRK 702X Dune Sea sarà disponibile in serie speciale da giugno.

La colorazione Dune Sea non solo aggiunge un tocco di esclusività alla nota TRK 702X, ma incarna lo spirito indomito di chi è sempre alla ricerca di nuove sfide e orizzonti inesplorati. La TRK 702X Dune Sea è infatti una dichiarazione di libertà, passione e desiderio di scoperta. Ogni dettaglio di questa moto è stato studiato per offrire un’esperienza di guida straordinaria, rendendola la compagna ideale per chi ama l’avventura.

Le caratteristiche ciclistiche eccellenti della TRK 702X rimangono invariate, mantenendo l’agilità, la versatilità e la maneggevolezza tipiche della crossover. Progettata per affrontare ogni tipo di percorso, sia su asfalto che in off-road, con il suo motore bicilindrico frontemarcia da 698cc che eroga 70 CV (51,5 kW) a 8000 giri/min e una coppia di 70 Nm a 6000 giri/min, questa moto è sempre pronta a offrire un’esperienza di guida dinamica e appagante.

Il design della TRK 702X Dune Sea mantiene i tratti tipici del modello base. Le linee fluide e dinamiche conferiscono alla moto un’identità spiccata e audace. Elementi distintivi come il fanale a doppio modulo Led e il serbatoio in metallo da 20 litri si integrano perfettamente con il telaio a traliccio in tubi, garantendo massima agilità e comfort in ogni situazione.

Nonostante la sua natura avventurosa, la TRK 702X Dune Sea non rinuncia al comfort e alla tecnologia. Il gruppo ottico full Led, le prese USB e USB-C e il display TFT a colori da 5 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi trasformano questa moto in una compagna di viaggio tecnologicamente avanzata.

La nuova Benelli TRK 702X Dune Sea sarà disponibile a partire dal mese di giugno ad un prezzo di 7.490 € f.c. Per le moto immatricolate entro il 30 settembre 2024, il tris valigie Benelli sarà compreso nel prezzo di listino. Il kit borse sarà consegnato al cliente finale entro un termine massimo di 90 giorni dalla data di immatricolazione della moto.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:

• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Benelli

Copyright Image: Sinergon LTD