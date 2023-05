Alpine A290 versione β, l’elettrica sportiva è davvero spettacolare

La nuova Alpine A290_β, presentata come una spettacolare e super sportiva show-car, è la prima auto sportiva di nuova generazione completamente elettrica della nuova era Alpine.

Con il suo design, materiali e tecnologie all’avanguardia, rappresenta il primo modello di una nuova gamma “lifestyle” di Alpine, che prevede la produzione di una serie di vetture sportive 100% elettriche.

La scelta del nome “A290_β” segue la strategia di naming della Marca, in cui i nomi cominciano con la lettera “A”, seguita da tre numeri che rappresentano il segmento di mercato. Il “2” nel nome A290_β si riferisce al segmento B, mentre il “90” indica la futura gamma “lifestyle” della Marca. Infine, la lettera “Beta” del nome si riferisce alla fase intermedia di sviluppo del modello di serie, prima del lancio ufficiale.

L’Alpine A290_β rappresenta l’inizio di una nuova era per Alpine, che ha deciso di concentrarsi sulla produzione di vetture sportive completamente elettriche, al fine di rispondere alle esigenze della mobilità sostenibile. La show-car urbana si presenta quindi come un’auto sportiva elettrica dallo spirito di competizione che contraddistingue la Marca fin dalla sua creazione.

L’Alpine A290_β è stata progettata per offrire grandi emozioni sia al conducente che ai passeggeri. Con la sua tecnologia all’avanguardia e il design innovativo, la vettura incarna un nuovo modo di vivere la sportività elettrica. Alpine ha deciso di sfruttare la propria eredità e DNA sportivo, lanciandosi alla conquista di nuovi segmenti di mercato, a cominciare da quello delle city car sportive.

Il CEO di Alpine, Laurent Rossi, ha dichiarato che la nuova A290_β rappresenta l’incarnazione della grande ambizione e del forte impegno a vantaggio della sportività sostenibile. La produzione di auto sportive completamente elettriche rappresenta una svolta per Alpine, che vuole essere all’avanguardia in un settore in continua evoluzione.

Grazie al suo design innovativo, alle tecnologie all’avanguardia e al DNA sportivo di Alpine, A290_β rappresenta un nuovo modo di vivere la sportività elettrica, offrendo grandi emozioni sia al conducente che ai passeggeri.

