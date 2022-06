Vale 1,5 mln di euro l’Aston DB5 Convertible guidata da “DB” in persona

Un milione e mezzo di euro per la celebre Aston DB5 Convertible del 1964 appartenuta a Sir David Brown, leggendario campione e presidente dell’Aston Martin Lagonda, è in vendita su Nicholas Mee & Co. a un prezzo di 1.150.000 sterline.

Numerosi i dettagli che ne certificano la nobile provenienza, dal telaio DB5C/1273/R originariamente rifinito in Caribbean Pearl, agli interni con pelle blue navy e capote abbinata. Un pezzo da collezione assai raro, che attirerà le mire di non pochi appassionati.

L’elegante Aston DB5 Convertible di David Brown

La DB5 Convertible era ed è un simbolo di eleganza e innovazione. Al suo debutto presentava l’innovativo cambio ZF a 5 marce, con assale posteriore Power Lock e ruote a raggi cromate, nonché radio Motorola. È il primo dei soli 123 esemplari realizzati, e ha partecipato ad eventi in tutta Europa.

Fu amatissima da numerose celebrità dell’epoca, sia stelle del cinema sia Reali e nobili europei, ma nessuna riuscì così particolare come quella ordinata da Brown, che la tenne per circa 3 anni prima di cederla a un altro nobile britannico, John Wilkinson del Galles (ex proprietario della DB4 GT).

Questo si occupò periodicamente della sua manutenzione, che denota un blocco motore sostitutivo e una targa identificativa del produttore che se ne è occupato nel 1969.

La vettura passò di proprietà l‘ultima volta nel 1994 a Nicholas Mee & Co, che l’ha revisionata completamente nel 2014 ricostruendone il motore, le sospensioni, il cambio, i freni e l’asse posteriore. È stata poi eseguita una riverniciatura a metallo nudo con conseguente rifacimento degli interni in pelle Connolly e del rivestimento del bagagliaio.

La vettura viene ora di nuovo messa in vendita dopo 28 anni dall’ultima, con tagliando nuovo, 12 mesi di garanzia e certificato MoT, manuale del proprietario, martinetto originale del mezzo e rotolo di attrezzi dell’epoca.

Il prezzo? 1.150.000 £.

