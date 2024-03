La Casa dei quattro anelli rinnova la quarta generazione della best selle A3. I primi modelli saranno disponibili nelle concessionarie da Maggio.

L’Audi A3 si rinnova nuovamente, segnando l’ultima evoluzione di una storia di successo iniziata nel 1996, quando debuttò imponendosi come pioniera della classe compatta premium. La quarta generazione della berlina di Ingolstadt si presenta oggi più sportiva e tecnologicamente avanzata, pronta a confermare il suo status di best seller nel settore.

La nuova Audi A3 sfoggia un design ancora più muscoloso, caratterizzato da un single frame esagonale senza cornice, più ampio rispetto ai modelli precedenti, e da prese d’aria generose che ne enfatizzano il carattere dinamico. A questi elementi si aggiungono un paraurti incisivo e uno spoiler anteriore che sottolinea la presenza imponente della vettura sulla strada, mentre i gruppi ottici senza sbalzi e l’estrattore ridisegnato, ispirato ai modelli RS con look S line, completano l’immagine aggressiva. Colorazioni inedite come il verde District e il rosso Progressivo introducono nuove opzioni per personalizzare ulteriormente l’aspetto della vettura.

La gamma si arricchisce del nuovo modello Audi A3 allstreet, che si distingue per il suo aspetto off-road, l’assetto rialzato di 30 mm e una posizione di guida dominante. Caratterizzata da un single frame ottagonale nero opaco e una griglia a nido d’ape, questa nuova versione crossover urbana attinge elementi stilistici dalla gamma Audi Q, offrendo un design unico nel segmento delle compatte premium.

Sul fronte tecnologico, la nuova Audi A3 introduce l’app store integrato in vettura e la possibilità di scegliere tra quattro firme luminose tramite l’MMI, consentendo una personalizzazione senza precedenti delle esperienze di guida e dell’illuminazione. Gli interni vedono l’adozione di materiali sostenibili, come inserti decorativi in tessuto realizzati al 100% in poliestere riciclato e microfibra Dinamica, dimostrando l’impegno di Audi verso pratiche più ecologiche.

La gamma di assistenza alla guida si arricchisce con tecnologie derivanti dai modelli di classe superiore, come l’air bag anteriore centrale, l’assistenza al mantenimento della corsia e la frenata automatica d’emergenza, che garantiscono una sicurezza di livello superiore. Il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, insieme all’assistente vocale Amazon Alexa integrato, eleva l’esperienza di connettività a bordo, offrendo funzionalità avanzate e servizi direttamente dal comfort della propria auto.

Audi A3 Allstreet: disponibilità e prezzo

La nuova gamma Audi A3 sarà proposta con due motorizzazioni a 4 cilindri sovralimentate mediante turbocompressore e abbinate alla trasmissione automatica a doppia frizione S tronic a 7 rapporti: 2.0 (35) TDI da 150 CV e 360 Nm di coppia e 1.5 (35) TFSI da 150 CV e 250 Nm.

Nel corso del secondo trimestre, verranno introdotte ulteriori motorizzazioni TFSI e TDI. Nuove Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan raggiungeranno le Concessionarie italiane nel corso del mese di maggio. Verranno proposte inizialmente nelle versioni Business, Business Advanced ed S line edition con prezzi a partire da 37.000 euro per la Sportback e 38.300 euro per la Sedan. Successivamente verrà introdotto l’allestimento entry level.

Audi A3 allstreet sarà disponibile a maggio nelle configurazioni Business, Business Advanced e Identity Contrast con prezzi a partire da 39.500 euro.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD