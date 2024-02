L’Audi S3 2024 si presenta con una serie di innovazioni tecnologiche che ne elevano le prestazioni. Con un motore potenziato a 333 CV, un nuovo turbocompressore, la trasmissione S tronic evoluta, l’introduzione del torque splitter e il programma dynamic plus, l’Audi S3 promette un’esperienza di guida sportiva ed esaltante.

L’Audi S3 si presenta nel 2024 con un restyling radicale che ne esalta le capacità sportive, arricchite da una serie di affinamenti tecnici che ne migliorano le prestazioni su strada. Il modello, anticipato in una intrigante configurazione camouflage, promette un’esperienza di guida senza precedenti, grazie all’introduzione di nuove soluzioni tecniche come la sovralimentazione ottimizzata, la trasmissione S tronic evoluta e l’adozione del torque splitter, derivato direttamente dall’Audi RS 3.

Il cuore pulsante della nuova Audi S3 è il motore quattro cilindri 2.0 TFSI, che ora eroga 333 CV e 420 Nm di coppia, segnando un incremento rispettivamente di 23 CV e 20 Nm rispetto al modello precedente. Questa potenza è disponibile in un ampio intervallo di regimi, assicurando un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,7 secondi e raggiungendo una velocità massima di 250 km/h, limitata elettronicamente.

Il nuovo turbocompressore è caratterizzato da una raffinata gestione del precarico degli attuatori della wastegate, così da garantire un sensibile effetto overboost quando si chiedono le massime prestazioni e, al tempo stesso, mantenere un regime costante della turbina ai carichi parziali e a velocità costante, a vantaggio della progressività d’erogazione.

Update anche per il cambio a doppia frizione S tronic a 7 rapporti che contribuisce a uno scatto da fermo. Nuova Audi S3 adotta anche la tecnologia torque splitter in grado di distribuire la coppia tra le ruote posteriori attivamente e in modo completamente variabile, a vantaggio del dinamismo, del rigore direzionale e di un comportamento tendenzialmente sovrasterzante. Il controllo della dinamica di marcia Audi drive select integra l’inedito programma dynamic plus grazie al quale viene indirizzata al retrotreno quanta più coppia possibile favorendo un marcato comportamento sovrasterzante. Modalità dynamic plus che comporta inoltre una curva d’erogazione del propulsore ancora più pronta e aggressiva oltre a una taratura dedicata della trasmissione S tronic.

Completano il quadro degli aggiornamenti freni più potenti e pneumatici high performance, che insieme alle altre innovazioni tecniche rendono l’Audi S3 2024 un modello di riferimento per gli appassionati di guida sportiva.

Copyright Image: Sinergon LTD