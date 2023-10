Auto in contromano per sorpassare, frontale evitato per un soffio

Ecco il video di un automobilista che pensa sia saggio superare anche quando un’auto arriva nel senso opposto. Siamo in Spagna dove evidentemente l’uomo pensa di avere la precedenza anche… sul Codice della Strada.

Effettivamente bastava un occhio in più verso la strada prima di prendere la decisione del sorpasso. Come possiamo vedere nel video si tratta di un’imprudenza che poteva far scaturire un incidente particolarmente grave per entrambe le vettura.

Speriamo che lo spavento gli sia servito da lezione.

